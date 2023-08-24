Haberler Dizi Haberleri KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 10. BÖLÜM İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm full izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 10. BÖLÜM İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm full izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE

Kendi Düşen Ağlamaz, yaz sezonu dizisi olarak TRT ekranlarında dizi severlerle buluşuyor. Yeni bölümünün fragmanıyla ekran başındakilerden tam not alan Kendi Düşen Ağlamaz, annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri konu alıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Kendi Düşen Ağlamaz 10. bölüm izle, Kendi Düşen Ağlamaz 10. bölüm full izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 12:20
KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 10. BÖLÜM İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm full izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 10. BÖLÜM İZLE | Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyacak. 24 Ağustos Perşembe günü TRT'de yayınlanacak 10. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 10. bölümü...

Kendi Düşen Ağlamaz 10. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 10. BÖLÜM KONUSU NE?

Alize, Bahar'ın hamlesini, kendine yakışır bir şekilde savuşturur. Ona, istediği hazzı yaşatmamaya kararlıdır. Ancak bu, Serkan'ın burnundan getirmeyeceği anlamına gelmez. Serkan da hatasının farkındadır ve Nurettin'in de yardımıyla Alize'nin kalbine giden yolu bulmaya çalışır. Serkan, Alize'nin gönlünü almak için kamp organize ederken, Alize de Serkan'a bir ders vermek için kızlarla taktik çalışmaktadır. Nihayet, gençler, Bahattin'in muhteşem organizatörlüğünde kampa gittiklerinde, kendilerini neyin beklediğinden haberleri yoktur. Alize ve Serkan, kampta bir maceraya atılmışken, Nurettinler de Kadirlerin evinde bir maceraya atılmış, bir gece onlar da kalmak zorunda kalmışlardır. Nurettin'in Hayri ile olan sınavı, bitmeyecektir. Alize ve Serkan, çıktıkları kampta birbirlerini yeniden tanırken Alize, Tuğçe ile birlikte Serkan'a ders vermek için yaptığı planını işletmeye başlar. Fakat bu plana yine Bahattin yanlışlıkla dahil olduğunda işler tamamen sarpa sarar. Serkan yine Alize'nin kurtarıcısı olabilecek midir? İnatçı aşıklarınız, kamptan döndüklerinde, birbirlerine daha da yakınlaşmışlardır. Ancak Alize'nin tesadüfen öğrendiği o gerçek, Serkan'la aralarında aşılmaz dağlar mı yaratacak yoksa onları birbirlerine daha da yakınlaştıracak mıdır?

Kendi Düşen Ağlamaz 10. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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