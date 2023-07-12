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BENİM GÜZEL AİLEM 3. BÖLÜM İZLE | Benim Güzel Ailem yeni bölüm full izle

Benim Güzel Ailem, yaz sezonu dizisi olarak TRT ekranlarında dizi severlerle buluşacak. 3. bölümüyle ekran başındakilerden tam not alan Benim Güzel Ailem, 4 çocuklu kalabalık bir ailenin yuvadan uçan kuşlarını anlatıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Benim Güzel Ailem 3. bölüm izle, Benim Güzel Ailem 3. bölüm full izle - TRT 1 Benim Güzel Ailem CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:00 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:00
BENİM GÜZEL AİLEM 3. BÖLÜM İZLE | Benim Güzel Ailem yeni bölüm full izle

BENİM GÜZEL AİLEM 3. BÖLÜM İZLE | Güney Kore yapımı olan 'Once Again' isimli diziden uyarlanan Benim Güzel Ailemi deneyimli oyuncu kadrosu ve beğenilen konusuyla ekranlardaki yerini aldı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez haline gelmesi beklenen dizinin 5 Temmuz Çarşamba günü TRT'de yayınlanacak 3. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Benim Güzel Ailem 3. bölümü...

Benim Güzel Ailem 3. BÖLÜM izlemek için tıklayın

BENİM GÜZEL AİLEM 3. BÖLÜM KONUSU

Canan Damla'ya karşı katı kurallar sergilerken Rasim Canan'ı sakin olması konusunda uyarır ve onunla Damla''nın evlilik sürecinde yaşadıkları konusunda konuşmak ister. Canan'ı bir köşeye çeker ve olanları dinler. Rasim dinledikleri karşısında adeta sinirden deliye döner. Deniz'i üzdüğü için pişman olan Kaan, karısına barışma mesajları yazarken Deniz acil bir durum olduğunu ve birlikte annesine gitmelerini gerektiğini söyler. Derya, evde yaşanan durumlardan dolayı kendi derdiyle kimseyi uğraştırmak istemez. Annesine, yarın eve döneceğim der. Canan'ın biraz rahatlar, hiç olmazsa bir çocuğun derdinden kurtulmuştur.

Benim Güzel Ailem 3. BÖLÜM izlemek için tıklayın

BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCU KADROSU

  • Erdal Özyağcılar
  • Seray Gözler
  • Onur Buldu
  • Melis Babadağ
  • Toprak Can Adıgüzel
  • Serra Pirinç
  • Nergis Kumbasar

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