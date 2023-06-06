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YÜREK ÇIKMAZI 27. BÖLÜM FULL İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi son bölüm tek parça izle

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan ve herkesi ekran başına kilitleyen Yürek Çıkmazı'nın 27. bölümü merakla bekleniyor. Kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyan dizinin yeni bölümü hakkında arama motorlarında araştırılan Yürek Çıkmazı 27. bölüm full izle, TRT 1 Yürek Çıkmazı, TRT 1 canlı yayın izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle konularını ve son bölüm bilgileri araştırılıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 01:32
YÜREK ÇIKMAZI 27. BÖLÜM FULL İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi son bölüm tek parça izle

Yürek Çıkmazı dizisi 27. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 27. bölümüyle 6 Haziran Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelen dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen seyirciler, araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 27. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI 27. BÖLÜM KONUSU NE?

Yılmaz cezaevine sevk edilmiştir. Caner ısrarla aynı şeyi söyler hep Yılmaz'a, bana Halil'i bitirecek bilgiyi ver, bende senin tutuksuz yargılanmanı sağlayacak kanıtı mahkemeye sunayım. İyice köşeye sıkışan Yılmaz Feride üzerinde yoğun bir baskı uygulamaya başlar.

Birsen, Feride'yi babasının zehirli etkisinden kurtarmak için sevgiyle yaklaşır kardeşine. Feride'nin kafası karışmaya başlar babası hakkında. Babasının kötü bir adam olduğunu hala kabullenemese bile düşünmeye ve sorgulamaya başlamıştır. Halil ise Ali Fuat'ın masumiyetini kanıtlayan görüntüyü ne olursa olsun Saba'dan alacaktır; ama Saba'nın ondan yapmasını istediği şey çok risklidir.

Yürek Çıkmazı dizisi 27. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

Zeynep sevdiği adamın bu riski almasını istemese de Halil'in fikrini değiştiremez. Diğer taraftan Cem, Yılmaz'ın tutuksuz yargılanmasını sağlayacak kanıtın ne olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Kader, saklandığı evde çok yalnız hisseder kendini. Yakın zamanda hastalığından dolayı ölecek olmanın yoğun karamsarlığı üstüne çökmüştür.

Halil, Zeynep, Birsen ve Turgut onun ailenin bir parçası gibi hissetmeleri için elinden geleni yapar. Bu sırada Feride, Kader'in yaşadığı gerçeğini öğrenir. Feride gerçeği babasına anlatacak mıdır? "Kader yaşıyor" deyip babasını hapisten çıkartacak mıdır? Babası hakkında kafası karışan Feride hayatının en önemli kararını vermek üzeredir.

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YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

  • Ayça Bingöl,
  • Alp Navruz,
  • İrem Helvacıoğlu,
  • Cemal Toktaş,
  • Rozet Hubeş,
  • Özlem Ulukan,
  • Timur Ölkebaş,
  • Mesut Akusta,
  • Eylül Ersöz,
  • Bihter Dinçel,
  • Erhan Alpay,
  • Güler Ökten,
  • Alp Akar,
  • Aydan Şener,
  • Dilara Aksüyek.

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