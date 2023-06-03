📺Kardeşlerim 93. bölüm FULL İZLE - KARDEŞLERİM ATV son bölüm

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattırıyor. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 3 Haziran Cumartesi ekranlara gelen 93. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor.

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KARDEŞLERİM 93. BÖLÜM KONUSU

Ömer, Oğulcan ve Sarp, üstlerine yıkılan suçun şokunu yaşarken, köşeye sıkışan Akif de çocukların suçsuz olduğunu nasıl ispatlayacağını düşünür. Şengül, Orhan'a yeni bulduğu işinde yardımcı olmaya çalışır.

Eren kuzenler ve dostları, ilk kez birlikte sahneye çıkmanın heyecanını yaşarlar. Yaşadığı duyguları, Doruk'a ifade etmek isteyen Yasmin, hiç beklemediği bir durumun içine çekilirken, Ahmet ve Suzan cephesinde yaşanan gelişmelere iyice öfkelenen Şevval'in yaptığı kararlı hamle, Sarp ve Ömer'i dehşete düşürür.

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