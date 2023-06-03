Haberler Dizi Haberleri 📺Gönül Dağı 10. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

📺Gönül Dağı 10. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, merakla beklenen yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. 3 Haziran Cumartesi yayınlanan yeni bölüm hakkında seyirciler, 100. bölüm için arama motorlarında araştırma yapıyorlar. Gönül Dağı 10. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle konularını ve son bölümü haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 11:00
📺Gönül Dağı 10. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 3 Haziran Cumartesi günü izleyicisiyle buluşuyor. Gönül Dağı 100. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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👉GÖNÜL DAĞI 100. BÖLÜM İZLE

GÖNÜL DAĞI 100. BÖLÜM ÖZETİ

Amcaoğullarının kasabaya dönüşü coşkuyla karşılanır. TVR hayallerine Gedelli'den ulaşmaya çalışacaklardır. Bu arada hastaneden haber gelir. Bebeklerin cinsiyeti öğrenilecektir. Amcaoğulları eşleri ile tatlı bir yarışa girerler. Kazanan kim olacaktır?

Selma, aşkını gizlemeye çalıştığı için dalgınlaşır. Selma'nın halini gören Gülsüm Öğretmen ona nasihat verir. Selma itiraf etmeye karar verir. Taner'in tepkisi ne olacaktır?

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👉GÖNÜL DAĞI 100. BÖLÜM İZLE

Elif'in hastalığının sebebini öğrenen Kenan, zor zamanlar yaşar. Elif'in hastalığı nedir? Keriman ve Selami, programa çıkarlar. Keriman yeni bir iş hamlesi yapacağını açıklar. Keriman, Ferses Müzik için ne yapacaktır?

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