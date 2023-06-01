Haberler Dizi Haberleri 📺Al Sancak 17. BÖLÜM FULL İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm

📺Al Sancak 17. BÖLÜM FULL İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Al Sancak 17. bölümüyle ekrana geldi. TSK, özel kuvvetler bünyesinde bulunan Al Sancak adlı timin icraatlarını anlatan dizinin 17. bölümü için arama motorlarında 'Al Sancak 17. bölüm izle - TRT 1 Al Sancak son bölüm izle - Al Sancak yeni bölüm tek parça full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte diziseverlerin heyecanla beklediği 1 Haziran Perşembe tarihli Al Sancak 17. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 01:00 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 01:00
📺Al Sancak 17. BÖLÜM FULL İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm

AL SANCAK 17. BÖLÜM İZLE | Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasının ardından yaşanan kaosu ve TSK bünyesindeki Al Sancak adlı timin yurt içinde ve dışında bu kaosa yönelik yürüttüğü çalışmaları anlatan Al Sancak dizisi, 17. bölümüyle ekranlara geldi. TRT 1'in herkesi heyecanlandıran yeni yapımının 17. bölümü hakkında araştırmalar başladı. İşte Al Sancak 17. bölüm bilgileri...

AL SANCAK 17. BÖLÜM İZLE

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AL SANCAK 17. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Ali'nin üstü kapalı itirafı sonrasında Nadia ve Ali'nin ilişkisi boyut kazanacaktır. Nadia'dan hoşlandığını belirten Ali, görev ile sevgisi arasında kalırken, bundan sonraki süreçte ne kararlar verecektir?

Elizabeth için ölüm çanları çalıyor! Sacit ve Ali ikilisi yaptıkları araştırma sonrasında Elizabeth'in Gülseren olmadığını öğrenirler. Nadia, Sacit ve Ali'nin şüphelerinin doğru olduğunu anlar. Elizabeth onun gerçek annesi değildir. Nadia şimdi ne yapacaktır?

AL SANCAK 17. BÖLÜM İZLE

AL SANCAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Boran için büyük zafer! Ölen bomba uzmanın yerine geçen Süleyman ile operasyon yapan Nadia büyük bir risk içindedir. Boran ve Elizabeth yemi yutmuş, tam operasyon başarıyla sonuçlanacakken Elizabeth, Nadia'nın olayı çözdüğünü anlar.

Boran'ı arayıp bilgi veren Elizabeth, Nadia'nın gerçekleri bildiğini söyler. Boran anında Nadia ve Süleyman'ı esir alır. Her şeyden habersiz Boran'a tuzak kuran Ali ve Pençe Tim, Nadia ve Süleyman'ı karşılarından esir düşmüş halde görünce şok olur. Ali şimdi ne yapacaktır?

AL SANCAK 17. BÖLÜM İZLE

AL SANCAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

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