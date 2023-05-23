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YÜREK ÇIKMAZI 25. BÖLÜM FULL İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi son bölüm tek parça izle

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan ve herkesi ekran başına kilitleyen Yürek Çıkmazı'nın 25. bölümü merakla bekleniyor. Kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyan dizinin yeni bölümü hakkında arama motorlarında araştırılan Yürek Çıkmazı 25. bölüm full izle, TRT 1 Yürek Çıkmazı, TRT 1 canlı yayın izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle konularını ve son bölüm bilgileri araştırılıyor. Peki, Yürek çıkmazı bu akşam var mı? İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 13:30 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 13:30
YÜREK ÇIKMAZI 25. BÖLÜM FULL İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi son bölüm tek parça izle

Yürek Çıkmazı dizisi 25. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 25. bölümüyle 23 Mayıs Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelecek dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen seyirciler, araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 25. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI 25. BÖLÜM KONUSU NE?

Halil'in yaptığı fedakarlığı öğrenen Zeynep'in mutluluğu kadar acısı da büyüktür. Çünkü öğrendiği gerçekler, hayatta en çok güvendiği insanlardan birisi olan babası Cem'in korkunç yalanını da ortaya çıkarmıştır. Zeynep hayatındaki en zor yüzleşmelerden birini gerçekleştirebilmek için Halil'in desteğini ister.

Diğer taraftan Dündar Göreli, Salkım'ı ona vermesi için Halil'i sıkıştırır. Halil ve Cem şüpheleri Zeynep'in üzerinden çekmek için akıllara durgunluk verecek tehlikeli planları için harekete geçer. Kader'in asıl niyetini babasına ispatlamaya çalışan Feride, Kader'i takip eder ve onu Solmaz'ın mezarını ziyaret ederken görür.

Kader, Feride'nin bu bilgiyi Yılmaz'a söylemesini önlemek için Halil'den yardım ister. Ama Yılmaz sürpriz bir şekilde gerçeği öğrenecektir. Kader'in Solmaz'ın kardeşi olduğunu öğrenen Yılmaz, gördüğü sanrılarında etkisiyle tamamen köşeye sıkışmış hisseder. Ona göre bu çıkmazdan kurtulmasının tek yolu Kader'in hayatına son vermektir

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Yürek Çıkmazı dizisi 25. bölüm izlemek için tıklayın

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YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

  • Ayça Bingöl,
  • Alp Navruz,
  • İrem Helvacıoğlu,
  • Cemal Toktaş,
  • Rozet Hubeş,
  • Özlem Ulukan,
  • Timur Ölkebaş,
  • Mesut Akusta,
  • Eylül Ersöz,
  • Bihter Dinçel,
  • Erhan Alpay,
  • Güler Ökten,
  • Alp Akar,
  • Aydan Şener,
  • Dilara Aksüyek.

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