Haberler Dizi Haberleri 📺Camdaki Kız 78. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız yeni bölüm izle

📺Camdaki Kız 78. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 78. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümüyle izleyicilerini meraklı bir bekleyişe sokan dizinin merakla beklenen 78. yeni bölümü ekrana gelecek. Dizinin son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Camdaki Kız 78. bölüm full izle, Kanal D Camdaki Kız izle, Camdaki Kız yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Camdaki Kız dizisinin 78. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 11:40 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 12:00
📺Camdaki Kız 78. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve başrollerini Burcu Biricik ile Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı Camdaki Kız'ın 11 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelecek olan 78. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 78. BÖLÜM İZLE

CAMDAKİ KIZ 78. BÖLÜM KONUSU

Gülcihan'ın ölümü üzerinden zaman geçmiştir. Muzo ve Billur ile Döndü ve İsmail'in nikahları yapılmıştır. Muzo da Billur da çok mutludur. Nalan ise hala Hayri'yle beraberdir. Sedat, terapinin de etkisiyle çok daha özgüvenli gözükmekte ve tüm şirketi de o yönetmektedir. Hayri, çalıştığı kebapçının ortağı olmuştur. Nalan'la ilişkisinde baskın olan taraf Hayri'dir. Hayri, adeta Feride'nin yerini almıştır ve Nalan'ın tüm kararlarına karışmaktadır. Nalan ise Türkan'dan ve kızlardan desteğini esirgememiştir. Derken bir gün bir "Laz Kızı" Hayri'nin kebapçısına gelir.

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 78. BÖLÜM İZLE

DİĞER
‘Kuruluş Osman’ yine çarşambanın galibi oldu! Kuruluş Osman tüm reyting gruplarında zirvede
Müge Anlı 'ablam' dediği Şebnem Bursalı'dan ATV canlı yayınında sözü aldı! AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Şebnem Bursalı: "İzmirli kadınlar..."
G.Saray'a imza attı! Resmen açıklandı
Okan Buruk'tan transfer raporu! Ayrılık...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ALDATMAK 30. BÖLÜM FULL İZLE
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 39. BÖLÜM İZLE
Memur zammı ne zaman açıklanacak 2023?
2023 Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında?
Öğretmene, yöneticiye kurumsal Anneler Günü mesajları 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk'tan transfer raporu! Ayrılık... Okan Buruk'tan transfer raporu! Ayrılık... 11:47
G.Saray'a imza attı! Resmen açıklandı G.Saray'a imza attı! Resmen açıklandı 11:22
G.Saray'dan ayrılmak istiyor mu? Menajeri konuştu G.Saray'dan ayrılmak istiyor mu? Menajeri konuştu 11:20
NBA'de sezonun en iyi 5'leri açıklandı! NBA'de sezonun en iyi 5'leri açıklandı! 11:00
Eczacıbaşı - Fenerbahçe Opet CANLI izle! Eczacıbaşı - Fenerbahçe Opet CANLI izle! 10:32
Warriors seriyi 6. maça taşıdı! Warriors seriyi 6. maça taşıdı! 10:27
Daha Eski
Transferi zora girdi! Nedeni... Transferi zora girdi! Nedeni... 10:11
Pelkas sezon sonunda yolcu! Pelkas sezon sonunda yolcu! 09:54
Juventus - Sevilla maçı saat kaçta? Juventus - Sevilla maçı saat kaçta? 09:53
Roma - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta? Roma - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta? 09:49
G.Saray'dan Nantes'a transfer yanıtı! G.Saray'dan Nantes'a transfer yanıtı! 09:43
Ryan Kent'e bir talip daha! Ryan Kent'e bir talip daha! 09:35