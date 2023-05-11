📺Camdaki Kız 78. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve başrollerini Burcu Biricik ile Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı Camdaki Kız'ın 11 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelecek olan 78. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 78. BÖLÜM KONUSU

Gülcihan'ın ölümü üzerinden zaman geçmiştir. Muzo ve Billur ile Döndü ve İsmail'in nikahları yapılmıştır. Muzo da Billur da çok mutludur. Nalan ise hala Hayri'yle beraberdir. Sedat, terapinin de etkisiyle çok daha özgüvenli gözükmekte ve tüm şirketi de o yönetmektedir. Hayri, çalıştığı kebapçının ortağı olmuştur. Nalan'la ilişkisinde baskın olan taraf Hayri'dir. Hayri, adeta Feride'nin yerini almıştır ve Nalan'ın tüm kararlarına karışmaktadır. Nalan ise Türkan'dan ve kızlardan desteğini esirgememiştir. Derken bir gün bir "Laz Kızı" Hayri'nin kebapçısına gelir.

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👉CAMDAKİ KIZ 78. BÖLÜM İZLE