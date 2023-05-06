📺Kardeşlerim 89. bölüm FULL İZLE - KARDEŞLERİM ATV YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - ATV Kardeşlerim son bölüm izle

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonunda yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattıracak. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 6 Mayıs Cumartesi ekranlara gelen 89. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Kardeşlerim'in 89. bölüm bilgileri...

👉KARDEŞLERİM 89. BÖLÜM İZLE

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KARDEŞLERİM 89. BÖLÜM KONUSU

Aylaların evine tam anlamıyla yerleşip, daha ilk günden Berk'le sorunlar yaşamaya başlayan Elif için, yeni okulu Ataman Koleji'nde de durum farksızdır.

👉KARDEŞLERİM 89. BÖLÜM İZLE

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Öğrendiği bir takım sarsıcı gerçekler, Oğulcan'ı çok sıkıntılı bir açmazın içine sürükler.

Akif, kendini yeniden Nebahat'e affettirmenin peşine düşer.

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Doruk, Emel'in okul ödevi için tüm çocuklarla beraber keyifli bir organizasyona girişirken; Orhan, okulda yaşanan tatsız bir olay yüzünden, kimsenin beklemediği bir durumun içine çekilir.

👉KARDEŞLERİM 89. BÖLÜM İZLE

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