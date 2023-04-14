Haberler Dizi Haberleri Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı SON BÖLÜM İZLE | TRT1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 14. bölüm tek parça izle

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı SON BÖLÜM İZLE | TRT1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 14. bölüm tek parça izle

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kara Tahta dizisi, 14. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 14. bölüm full izle, TRT 1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin 14. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 00:36
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı SON BÖLÜM İZLE | TRT1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 14. bölüm tek parça izle

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde heyecan dorukta. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı yeni bölümüyle 14 Nisan Cuma günü ekranlara geldi. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 14. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı son bölüm bilgileri.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 14. BÖLÜM İZLE

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 14. BÖLÜM ÖZETİ

Barbaros Hayreddin Paşa, Aydın Reis'i şehit edenlerden intikamını alacağına onun mezarının başında yemin ettikten sonra Seyyare'nin kaybolduğu haberi gelir kendisine. Öte yandan tahtını korumak adına Papa'yı zehirleyen Şarlken, beraber yaptıkları tertipten sonra pişman olan İsabella tarafından panzehir konusunda baskı görür. Ancak ikna olmaz. Barbaros Hayreddin'in Dorya'yla anlaşmadığını öğrenen Pargalı İbrahim Paşa ise Dorya'ya yapılması gereken tek bir şey kaldığını söyler. Barbaros Hayreddin'in kellesi alınacaktır. Barbaros Hayreddin'den Papa'nın korunması gerektiği emrini alan Salih Reis tertibini uygulamaya başlar ve İsabella'dan panzehir olduğunu öğrenir. Payitaht'a birliklerini sokmanın zorluğunu bilen Dorya Payitah'ta adam toplamak için plan yapmıştır. Ancak bu planının Barbaros tarafından da öngörüldüğünden habersizdir. Barbaros Aydın Reis'in mezarının başında ettiği yemini tutacak ve Dorya'yı da ele geçirecektir. Ancak Pargalı İbrahim Paşa'nın gönderdiği ulak Dorya'dan hesap sormasına mani olacaktır. Diğer yandan ise kurulan oyunların artık son bulması için Şahsuvar'dan aldığı bir isimle konunun üstüne gitmeye devam etmiş olan Derviş huzura çıkmak için hazırlanan Barbaros'a bütün öğrendiklerini anlatacaktır. Barbaros Hayreddin, Sadrazam Pargalı İbrahim Paşa'nın huzuruna çıkar ve ölüm fermanının verildiğini başına bir celladın gönderilmesiyle de görür. Kanuni Sultan Süleyman'a bütün olanları anlatmaktan başka bir çarenin kalmadığını görmüş olan Derviş, Yahya Efendi'yle beraber huzura çıkmış ve Barbaros'un hayatını kurtaracaktır. Ada'yı bulmak için Himara Kalesi'ne gidilmesi gerektiği öğrenilmiş ve bu adaya ise Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Barbaros'la Dorya ayrı iki gemiyle gidecektir. Barbaros Hayreddin'in kendi elleriyle ölümüne Sultan Süleyman'ın mani olmasına boyun eğmekten başka çaresi kalmayan Pargalı İbrahim Paşa, Himara Kalesi'ne giden Barbarosların ölümüne çıkacak başka bir tertip kurar. Yelkenini yine ölüme açmış olan Barbaros Hayreddin çıktığı bu sefer öncesi Derviş'e Payitaht'ta kalarak Pargalı İbrahim'in güttüğü siyasetin üstüne gitmeye devam etmesini söylemiş ve Derviş ulaşacağı bilgilerle Sadrazam Pargalı İbrahim Paşa'nın Kanuni Sultan Süleyman'a hesabını veremeyeceği bir sırrının olduğunu öğrenecektir. Barbarosların başına gelecekleri Luna ise Doryaların gemisindeyken öğrenecektir. Himara Kalesi'ne yaklaştıklarında köşeye sıkışan Barbaros Hayreddin ve leventleri ölümle burun buruna kalacaktır.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 14. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray - Kayserispor maçında o pozisyon çok konuşulmuştu! Erman Toroğlu tüm tartışmalı anları yorumladı…
Galatasaray'a Icardi'den kötü haber! Böyle duyurdular
G.Sarayda kalacak mı? Icardi açıkladı!
F.Bahçe ve Jesus transferde bin pişman!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Ateş Kuşları son bölüm full izle (14 Nisan)
📺Yalı Çapkını 28. BÖLÜM FULL İZLE (14 NİSAN)
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko'nun rakibi belli oldu! F.Bahçe Beko'nun rakibi belli oldu! 00:33
Toroğlu yorumladı! Nelsson'un müdahalesi kırmızı kart mı? Toroğlu yorumladı! Nelsson'un müdahalesi kırmızı kart mı? 23:59
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 23:44
Çağdaş Atan: Basit goller yiyoruz Çağdaş Atan: Basit goller yiyoruz 23:27
Kerem'den flaş sözler! "Rakibimizin ne yaptığı..." Kerem'den flaş sözler! "Rakibimizin ne yaptığı..." 23:23
Okan Buruk: Puan kaybetmesini beklediğimiz takım... Okan Buruk: Puan kaybetmesini beklediğimiz takım... 23:17
Daha Eski
Rashica: Sonuna kadar gideceğiz! Rashica: Sonuna kadar gideceğiz! 23:10
Anadolu Efes-Monaco maçının ardından Anadolu Efes-Monaco maçının ardından 23:06
Beşiktaş yıldız ismin bonservisini aldı! Beşiktaş yıldız ismin bonservisini aldı! 23:03
Prag'da çirkin hareket! ÇBK Mersin'in Türk bayraklı sevinci engellendi Prag'da çirkin hareket! ÇBK Mersin'in Türk bayraklı sevinci engellendi 23:02
G.Sarayda kalacak mı? Icardi açıkladı! G.Sarayda kalacak mı? Icardi açıkladı! 23:01
G.Saray evinde bir başka! Yenilmezlik serisi... G.Saray evinde bir başka! Yenilmezlik serisi... 22:53