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📺Camdaki Kız 74. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 74. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümüyle izleyicilerini meraklı bir bekleyişe sokan dizinin merakla beklenen 74. yeni bölümü ekrana geldi. Dizinin son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Camdaki Kız 74. bölüm full izle, Kanal D Camdaki Kız izle, Camdaki Kız yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Camdaki Kız dizisinin 74. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 01:00
📺Camdaki Kız 74. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve başrollerini Burcu Biricik ile Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı Camdaki Kız'ın 13 Nisan Perşembe günü ekranlara geldi. Dizinin 74. bölümünde neler yaşandğı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 74. BÖLÜM KONUSU

Türkan'ın itirafı Nalan'la Hayri'nin arasının daha çok gerilmesine sebep olur.

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👉CAMDAKİ KIZ 74. BÖLÜM İZLE

Nalan, Hayri'yi hala sevmesine karşın ondan uzak durmaya çalışır ama Türkan'ın Nalan'ı arayıp yardım istemesi işleri zorlaştıracaktır.

Billur'la Muzo ise Nalan'ın tekrar Hayri'ye dönmemesi için iş birliği yapmaya devam ederler.

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👉CAMDAKİ KIZ 74. BÖLÜM İZLE

Sedat, kendisi için yeni bir adım atmayı başarır.

Hayri, Türkan'la boşanmaya kararlıdır ancak boşanma kağıtlarıyla eve geldiğinde bir sürprizle karşılaşır.

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