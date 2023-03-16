Haberler Dizi Haberleri 📺Camdaki Kız 70. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız yeni bölüm izle 16 Mart Perşembe

📺Camdaki Kız 70. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız yeni bölüm izle 16 Mart Perşembe

Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 70. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümüyle izleyicilerini meraklı bir bekleyişe sokan dizinin merakla beklenen 70. yeni bölümü ekrana geliyor. Dizinin son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Camdaki Kız 70. bölüm full izle, Kanal D Camdaki Kız izle, Camdaki Kız yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Camdaki Kız dizisinin 70. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 12:30
📺Camdaki Kız 70. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız yeni bölüm izle 16 Mart Perşembe

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve başrollerini Burcu Biricik ile Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı Camdaki Kız'ın 916 Mart Perşembe günü ekranlara gelen 70. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 70. BÖLÜM KONUSU

Sedat'ı toparlama görevini üstlenen Cavit, onu terapiye gitmesi için ikna etmeye çalışır ancak Sedat'ın gerçeklerle yüzleşmeye niyeti yoktur.

Sedat'ın gazabından nasibini alan Billur, yaşadıklarını Muzo'ya anlatınca Muzo duruma el atar ve Nalan konusunda da Billur'la iş birliği yapmaya devam eder.

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👉CAMDAKİ KIZ 70. BÖLÜM İZLE

Adil'den kalan eve bakmaya giden Nalan; umduğunu bulamazken hayatında en yolunda giden şey Hayri ile ilişkisidir. Hayri de Nalan'la çok mutludur ve Türkan'a da Nalan'dan bahsetmeye niyeti yoktur.

Türkan ise gördüklerini anlamlandırmak için bir hamle yapar. Muzo Hayri'yi evine kadar takip eder.

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