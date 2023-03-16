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📺Al Sancak 7. BÖLÜM FULL İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm - Al Sancak yeni bölüm izle tek parça

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Al Sancak 7. bölümüyle ekrana gelecek. TSK, özel kuvvetler bünyesinde bulunan Al Sancak adlı timin icraatlarını anlatan dizinin 7. bölümü için arama motorlarında 'Al Sancak 7. bölüm izle - TRT 1 Al Sancak son bölüm izle - Al Sancak yeni bölüm tek parça full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte diziseverlerin heyecanla beklediği 16 Mart Perşembe tarihli Al Sancak 7. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 12:30
📺Al Sancak 7. BÖLÜM FULL İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm - Al Sancak yeni bölüm izle tek parça

AL SANCAK 7. BÖLÜM İZLE | Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasının ardından yaşanan kaosu ve TSK bünyesindeki Al Sancak adlı timin yurt içinde ve dışında bu kaosa yönelik yürüttüğü çalışmaları anlatan Al Sancak dizisi, 7. bölümüyle ekranlara gelecek. TRT 1'in herkesi heyecanlandıran yeni yapımının 7. bölümü hakkında araştırmalar başladı. İşte Al Sancak 7. bölüm bilgileri...

AL SANCAK 7. BÖLÜM İZLE

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AL SANCAK 7. BÖLÜM KONUSU

Al Sancak'ta; Pençe Timi binlerce masum için canını feda etmeye hazırken, Mithat Sargon yeni planlar ve yeni hedefler peşindedir. Öte yandan; Ali, Nadia sayesinde Atilla'nın katilinin Mithat olduğunu öğrenecektir.

Pençe Timi'nin zorlu görevi Ahtapotun kanlı operasyonunu durdurmak için harekete geçen Pençe Timi, kendini oldukça zorlu bir görevin içinde bulmuştur. Ancak timin her bir üyesi, binlerce masumun canının kurtarabilmek için kendi canını feda etmeye dünden hazırdır.

AL SANCAK 7. BÖLÜM İZLE

AL SANCAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Sedef ve Berna, Mithat'ın hedefinde Varlığına tehdit olarak gördüğü herkesin canına kast etmekten geri durmayan Mithat Sargon, Berna'ya da Amy aracılığıyla suikast planlar. Ancak bu eylemin Berna'yı mı yoksa kendisini mi zora sokacağından henüz habersizdir.

Sargon'un hedefindeki bir diğer isim ise Sedef'tir. Ancak Sedef tehdidinden kurtulmak için hızlı davranmak yerine çok daha başka bir planı vardır. Mithat ve Nadia yüzleşmesinin akıbeti nasıl sonuçlanacak?

AL SANCAK 7. BÖLÜM İZLE

AL SANCAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Mithat'la yüzleşmeye giden Nadia, onun davetine tek başına gelmeyeceğini bildiğinden önlemini almıştır ancak Mithat, Nadia'yı çok iyi tanıyordur. Mithat ve Nadia yüzleşmesinden nasıl bir sonuç çıkacak?

Ali, Atilla'nın katilini öğreniyor! Mithat Sargon, Ahtapotun nezdinde kaybettiği itibarını geri kazanmak için büyük oyunlar kurmaktan çekinmeyecektir. Ali Yüzbaşı ise Nadia sayesinde Mithat'ın Atilla'nın katili olduğunu öğrenecek ve ona karşı her zamankinden çok daha büyük bir öfkeyle yaklaşacaktır.

AL SANCAK 7. BÖLÜM İZLE

AL SANCAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Üstelik Nadia'yla birlikte Mithat'a karşı oldukça karmaşık bir oyun kuracaklardır. Ancak tilkilerin kuyrukları birbirine dolanacak ve işin sonucunda büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacaklardır.

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