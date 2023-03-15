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📺O Kız 24. BÖLÜM FULL İZLE | O Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve daha ilk bölümleriyle reyting listelerine hızlı bir giriş yapan O Kız, 24. bölümüyle izleyicilerle buluştu. İnternette sıkça, "O Kız 24. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! Kanal D canlı izle! O Kız son bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. Peki, O Kız 24. bölüm ne zaman? Saat kaçta? O Kız 24. ve yeni bölümü izle! İşte tüm ayrıntılar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 01:30 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 02:00
📺O Kız 24. BÖLÜM FULL İZLE | O Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan O Kız dizisinde heyecan dorukta. O Kız'ın yeni bölümü 15 Mart Çarşamba günü ekranlara geldi. Dizinin 24. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında sıklıkla aratılan O Kız 24. yeni ve son bölüm bilgilerini sizler için derledik.

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O KIZ 24. BÖLÜM KONUSU

Çiftlikte gerilim devam ediyor. Sinan, Zeynep'in karşısında, durumu nasıl açıklayabileceğine dair en ufak bir fikri olmadan bir şeyler gevelemeye çalışırken Zeynep'in yaşadığı şok yerini hızla öfkeye bırakıyor. Sinan, artık işin şakası kalmadığının farkındadır. Mecburen gözünü karartır. Bir anda, tamamen plansızca, orada ne yaptığını itiraf etmeye başlıyor. Sitare, Kadir'in koluna girmiş, ahırı yavaş yavaş arkalarında bırakıyorlar ama Sitare, onun kafasını dağıtmak için sahte bir enerjiyle konuşup dursa da Kadir durgun ve hala kendini tutamadan dönüp dönüp ahıra doğru bakıyor. Gençliğinden yaşadığı travmaları aklından çıkaramıyor.

O KIZ DİZİ OYUNCULARI

OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)

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