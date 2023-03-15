📺Çöp Adam 14. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 14. bölümünde neler yaşanacağı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 14. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

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ÇÖP ADAM 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tamer ve Peri yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Berrin, Meryem ve Damla yalıdan ayrılıp otele yerleşirler.

Artık Tamer ve Peri'nin arasında tek bir engel kalmıştır. Berrin, artık Tamer'i kaybettiğini kabullenmiş, kendi kabuğuna çekilmişken Peri'nin bir hamlesi onu adeta çıldırtır ve Tamer'i hayatta en korktuğu şeyle tehdit eder. Annesinin üzüntüsünü gören Damla ise yaşından beklenmeyecek bir plan yapar.

Tamer ve Peri, sonunda tüm sorunları çözmüş, hayatlarının en mutlu gününe hazırlanırlarken, beklenmedik bir misafir her şeyi altüst edecektir.

ÇÖP ADAM OYUNCULARI

Engin Altan Düzyatan

Elçin Sangu

Sedef Avcı

Füsun Demirel

Salih Kalyon

Elçin Afacan

Ali Yoğurtçuoğlu

Hülya Şen

Cankat Aydos

Büşra Çam

Şeyda Terzioğlu

Eylül Uğan

Sinan Albayrak

Güliza Nisa Uray

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