ALDATMAK YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? | Aldatmak 20. bölüm bu akşam var mı? 23 Şubat Perşembe atv yayın akışı

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Aldatmak dizisi, 20. bölümüyle ekranlara gelecek mi? Başrolünde Vahide Perçin, Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı dizinin 23 Şubat Perşembe günü yayınlanması beklenen 20. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyordu. İşte Aldatmak 20. bölüm bilgileri...
ALDATMAK 20. BÖLÜM YAYINLANACAK MI?
Aldatmak dizisinin yeni bölümü, ülkemizde yaşanan deprem felaketi ardından dizi ve TV programlarına ara verilmesi sebebiyle 23 Şubat Perşembe günü yayınlanmayacak. 23 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de Aldatmak, 19. eski bölümü ile ekrana gelecek.