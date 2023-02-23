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ALDATMAK YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? | Aldatmak 20. bölüm bu akşam var mı? 23 Şubat Perşembe atv yayın akışı

ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak, 23 Şubat Perşembe akşamı 20. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkması bekleniyordu. Dizinin 20. bölüm fragmanını izleyenler, "Aldatmak 20. bölüm full canlı izle", "Aldatmak 20. bölüm tek parça izle" ve "atv Aldatmak yeni bölüm izle" aramaları yapıyor. İşte 23 Şubat Perşembe atv yayın akışı ve 'Aldatmak bu akşam var mı?' sorusunun cevabı...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 11:00
ALDATMAK YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? | Aldatmak 20. bölüm bu akşam var mı? 23 Şubat Perşembe atv yayın akışı

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Aldatmak dizisi, 20. bölümüyle ekranlara gelecek mi? Başrolünde Vahide Perçin, Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı dizinin 23 Şubat Perşembe günü yayınlanması beklenen 20. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyordu. İşte Aldatmak 20. bölüm bilgileri...

ALDATMAK 20. BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Aldatmak dizisinin yeni bölümü, ülkemizde yaşanan deprem felaketi ardından dizi ve TV programlarına ara verilmesi sebebiyle 23 Şubat Perşembe günü yayınlanmayacak. 23 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de Aldatmak, 19. eski bölümü ile ekrana gelecek.

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