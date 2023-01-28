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📺Kardeşlerim 77. BÖLÜM FULL İZLE | Kardeşlerim ATV son bölüm

Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi, 77. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kardeşlerim dizisi, geçen hafta yepyeni maceralarla takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kardeşlerim 77. bölüm full izle, Atv Kardeşlerim izle, Kardeşlerim yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kardeşlerim dizisinin 77. ve 28 Ocak Cumartesi günü en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 03:00
📺Kardeşlerim 77. BÖLÜM FULL İZLE | Kardeşlerim ATV son bölüm

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonunda yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Geçen hafta herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattırdı. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 28 Ocak Cumartesi ekranlara gelen 77. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyordu. İşte Kardeşlerim'in 76. bölüm bilgileri...

👉KARDEŞLERİM 77. BÖLÜM İZLE

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KARDEŞLERİM 77. BÖLÜM KONUSU

Asiye ve Ömer arasında ciddi bir küslük yaşanırken, Şengül ve Ayla'nın okulda yapılan toplantıda karşı karşıya gelmesi, sürpriz bir yakınlaşmayı beraberinde getirir.

Süsen'in Sarp'la zaman geçirmeye başlaması, Ömer başta olmak üzere herkesi şaşırtır.

👉KARDEŞLERİM 77. BÖLÜM İZLE

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Orhan geçinebilmek için, çaresizce yeni bir iş aramaktadır.

Tolga, zorla evlendirilmek isteyen Zehra'ya yardım etmek için çabalarken, Şengül ayağına gelen iş fırsatıyla büyük beklentiler içerisine girer.

👉KARDEŞLERİM 77. BÖLÜM İZLE

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Ömer'in bir kez daha Asiye'nin sözüne inanmaması ise, Asiye'yi artık tamamen çileden çıkartır.

OYUNCULAR

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nazlı Çetin (Leyla Barçın), Ecem Sena Bayır (Afra), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz).

👉KARDEŞLERİM 77. BÖLÜM İZLE

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Kardeşlerim son bölüm izle
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