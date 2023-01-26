Haberler Dizi Haberleri Gelsin Hayat Bildiği Gibi 27. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 27. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, Show TV'de her perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümü yine seyircilerini ekranlara kilitledi. Sadi, Songül, Melike, Kıvanç ve Derya'nın içinde bulunduğu karmaşık durumlar 27. bölümde de devam ederken Gelsin Hayat Bildiği Gibi 26 Ocak Perşembe 27. yeni bölümüne dair detayları haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 10:33
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 27. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 26 Ocak Perşembe saat 20.00'de, 27. bölümünyle ekranlara geliyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 27. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 27. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 27. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 27. BÖLÜM KONUSU

Sadi ve Songül iki odadan birini yatak odası yapmaya karar verirler. Ancak ne Songül'ün ne de Sadi'nin kendi odasını bırakmaya niyeti yoktur. Birbirinin arkasından iş çeviren ikilinin yaptıkları planlar yüzünden akşam yatacak bir yatakları kalmaz.

Meltem'in, Buğra ve Derya'nın tanışmasını istemesi Yaver'i zor durumda bırakır. Meltem'i üzmek istemeyen Yaver bu buluşmayı erteleyebilecek midir?

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 27. BÖLÜM İZLE

Zülfikar, Melek'in yaşadığı zor günleri atlatmak için elinden geleni yaparken Melek eşyalarını toplamak için geldiği evde Celal'in çocuklarıyla karşılaşır.

Aylin aradığı işi sonunda bulur ama ilk iş günü çalıştığı yere gelen davetsiz misafirler kafede olay çıkmasına neden olur. Aylin zor anında yanında olan Araz'la yakınlaşırken bir çift gözün onları izlediğinden habersizdir. Araz sonunda hem Gizem'e hem de Aylin'e olan yakınlığının sebebini birine açıklamak zorunda kalır.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 27. BÖLÜM İZLE

Servet, köşkteki para dolu bavulun kendisine getirilmesini isterken Gizem ise elindeki parayla geçmişte canını yakan herkesten intikam almayı kafasına koyar.

Sadi'nin Songül'le yaptığı konuşma sonrası Songül'ü mutlu etmek için götürdüğü adreste Servet'in adamları onları beklemektedir. Derya'ya ulaşamayan Kıvanç, kuryeden aldığı bir not yüzünden akşam vakti hiç çalmak istemediği bir kapıyı ziyaret etmek zorunda kalır.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 27. BÖLÜM İZLE

DİĞER
40 yaşındaki Tuba Büyüküstün duru güzelliğiyle Paris'i kasıp kavurdu! ‘Peri kızı gibisin’
Alişan'ın eşi Buse Varol babasından gelen haberle sarsıldı! Demet Akalın duyurdu, Ramis Varol'un sağlık durumu nasıl?
Sorunu ortaya çıktı! Kırılma noktası...
Transfer çıkışı! "F.Bahçe görüşmesini açıklarım"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kanal D Camdaki Kız son bölüm izle!
📺Çöp Adam SON BÖLÜM FULL İZLE (25 Ocak)
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (26 Ocak 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'den PSG'ye baskı! "Beni G.Saray'a vermeleri için..." Icardi'den PSG'ye baskı! "Beni G.Saray'a vermeleri için..." 10:49
Anadolu Efes Baskonia'ya konuk olacak Anadolu Efes Baskonia'ya konuk olacak 10:47
Süper Lig ekibi istedi! Ayrılık... Süper Lig ekibi istedi! Ayrılık... 10:45
Jesus'tan radikal karar! Ferdi Kadıoğlu... Jesus'tan radikal karar! Ferdi Kadıoğlu... 10:41
Transfer çıkışı! "F.Bahçe görüşmesini açıklarım" Transfer çıkışı! "F.Bahçe görüşmesini açıklarım" 10:37
Sorunu ortaya çıktı! Kırılma noktası... Sorunu ortaya çıktı! Kırılma noktası... 10:30
Daha Eski
F.Bahçe'de ayrılık! İşte Bruma'nın yeni takımı F.Bahçe'de ayrılık! İşte Bruma'nın yeni takımı 10:29
Beşiktaş'ta Josef de Souza şoku! Beşiktaş'ta Josef de Souza şoku! 10:24
Güneş'ten flaş Aboubakar kararı! Güneş'ten flaş Aboubakar kararı! 10:11
Alperen Şengün "triple-double" yaptı! NBA'de sonuçlar Alperen Şengün "triple-double" yaptı! NBA'de sonuçlar 10:10
Jesus için olay iddia! "Kulis yapıyor" Jesus için olay iddia! "Kulis yapıyor" 09:56
Real Madrid - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Real Madrid - Atletico Madrid maçı saat kaçta? 09:45