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📺Teşkilat 61. BÖLÜM FULL İZLE | Teşkilat TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 61. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan heyecanlı bölümüyle nefesleri kesen dizi, takipçilerini meraklı bir bekleyiş içinde bırakmıştı. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 61. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 61. yeni ve 15 Ocak Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 01:00 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 01:30
📺Teşkilat 61. BÖLÜM FULL İZLE | Teşkilat TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 15 Ocak Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 61. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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📺TEŞKİLAT 61. BÖLÜM KONUSU

Girdabın içine çekilen Ömer, oklar kendisini gösterince son nefesini vermek üzeredir. Frederick'in bilgisayarından alınan verilerden bir suikast olacağı bilgisine ulaşan ekip üyeleri, suikast planını çözmeye çalışır.

Celine'in vurulmasından dolayı karmaşık duygular içinde olan Hartley ise kendisini Helen'le yüzleşmenin tam ortasında bulur. Efkar ve Korkut, Sacide'yi korumak için gittikleri yerde ummadıkları birisine yakalanır.

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👉TEŞKİLAT 61. BÖLÜM İZLE

Ömer, suikastı gerçekleştirecek tetikçiye doğru yola çıkar. Bu yolun sonunda ulaşacağı tetikçi, hiç beklemediği birisi çıkacaktır.

Hartley'in kurduğu kumpas, tüm dengeleri alt üst ederken; ekip ise bir açmazın içine doğru sürüklendiğinden habersizdir.

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