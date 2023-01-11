📺Kasaba Doktoru 31. BÖLÜM FULL İZLE | Kasaba Doktoru TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan yine dorukta. Kasaba Doktoru 11 Ocak Çarşamba günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kasaba Doktoru 31. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri...

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 31. BÖLÜM İZLE

KASABA DOKTORU 31. BÖLÜM KONUSU

Leyla yıllar önce olduğu gibi bir mesaj atarak ortadan kaybolur. Uluçınarlılar Leyla'nın yaşadıklarından dolayı kafasını dinlemeye gittiğini düşünmektedir fakat Ömer'in içi hiç rahat değildir ve Leyla'nın izini sürmeye karar verir. Yalçın ise Hakan'ın peşindedir.

Neslihan, yakında görülecek miras davasına odaklanır. Leyla, Kerem'in elinden kurtulmanın yollarını arar fakat başarılı olamaz. Ömer, Kerem'in geçmişiyle ilgili bilgilere ulaştığında şüphesinde haklı olduğunu anlar.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 31. BÖLÜM İZLE

Bu sırada Hakan gireceği zorlu ve deneysel ameliyattan önce bir tedavi görmeye başlar. Mine ona destek olmaktadır. İkisi de Yalçın'ın Hakan'ın elinin durumunu öğrendiğinden habersizdir.

Gümüşok Grubu'ndan hastanenin şartlarını gözlemlemek için gelen bir müfettiş Hakan'ın zor bir duruma girmesine sebep olur. Hakan, Yalçın ile girdiği ameliyatta elinin durumunu saklayabilecek midir? Ömer, Leyla'yı Kerem'in elinden kurtarabilecek midir?

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 31. BÖLÜM İZLE