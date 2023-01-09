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ÖMER 1. BÖLÜM İZLE | Ömer dizisi ilk bölüm izle - Star TV Ömer TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ömer yeni bölüm full izle

Star TV ekranlarının yeni dizisi Ömer, tecrübeli oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla daha ilk fragmanıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. 9 Ocak Pazartesi günü gösterime girecek olan ilk bölümü izlemek isteyen diziseverler, arama motorlarında 'Ömer 1. bölüm izle, Ömer dizisi ilk bölüm izle, Star TV Ömer TEK PARÇA FULL HD İZLE, Ömer yeni bölüm full izle' sorgulamaları yapıyor. Ömer 1. bölüm bilgileri haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 12:00
ÖMER 1. BÖLÜM İZLE | Ömer dizisi ilk bölüm izle - Star TV Ömer TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ömer yeni bölüm full izle

Fragmanlarıyla ekranlara damga vurmayı başaran, Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği ve senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı Ömer'in yönetmen koltuğunda ise Cem Karcı oturuyor. Tüm imkansızlıkların karşısına aşkı koyan hikayesiyle ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ömer, ilk bölümüyle 9 Ocak PAzartesi akşamı ekrana geliyor. İşte Ömer dizisi 1. bölüm bilgileri...

ÖMER 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖMER 1. BÖLÜM KONUSU

Ömer Ademoğlu, babası Reşat'ın imam olarak görev yaptığı camide müezzindir. Yakın zamanda annesini kaybeden Ömer, bu kaybın sızısı yüreğinde, babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile hayatlarını sürdürmeye devam ederler.

Ömer oyuncuları, konusu, gerçek hayat hikayesi mi? Devamını Oku BUNU DA OKU

Üç kardeşin en küçüğüdür. Anne yarısı bildiği ablası Nisa, babasının ve abisi Tahir'in istemediği bir evlilik yaparak, aileden kopmuş, bu durum Ömer'in ruhunu derinden yaralamıştır.

ÖMER 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yürekten bağlı olduğu ailesinde yaşanan bu kırgınlıklardan, çelişkilerden, kayıplardan incinen ruhunu onarmanın yolunu çizmeye başlayarak bulur Ömer...

ÖMER 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Çocukluğundan beri resim yapmaya olan aşkı, tutkusu, ailesinin engeline rağmen devam eder, çizmeyi sürdürür.

Ama tek aşkı resim olmayacaktır, günün birinde karşısına çıkan, kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze ile birbirlerine aşık olacaklar ve bu aşkı sürdürmekte engelleri çok büyük olacaktır...

ÖMER 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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