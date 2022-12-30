Yalnız Kurt SON BÖLÜM İZLE 📺 | Yalnız Kurt 32. bölüm ATV izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL İZLE)

Yalnız Kurt 30. yeni bölümde izleyenleri yine Atv ekranlarına kilitleyecek. Yalnız Kurt izleyicileri, Yalnız Kurt 32. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, atv canlı yayın izle, Yalnız Kurt yeni bölüm canlı izle aramaları yapıyor. İşte yeni bölüme dair detaylar...

👉YALNIZ KURT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YALNIZ KURT 32. BÖLÜM İZLE

YALNIZ KURT 32. BÖLÜM KONUSU NE?

Altay'ın Haruncan Karacabey'i öldürmesi ve beraberindeki Yıldırım Timi'nin hamleleri konsülde büyük tartışmalara yol açmaktadır. Ayrık fikirler ve derin sorgulamalar artık açıktan yapılmaktadır.

Bunu gören Halit son gücünü toplayıp öldürücü hamleyi yapmanın peşindedir. İlk hedef bellidir. Bölgede her yerde bulunan Türk istihbaratçıların listesi… Ve tabii ki bu listenin güvenliğinden sorumlu Tekin Giritli, namı diğer Viking.

👉YALNIZ KURT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YALNIZ KURT 32. BÖLÜM İZLE

Barış, Mira'yı ikna etmeye çalışmaktadır. Ama Mira'yı bambaşka bir son beklemektedir. Ve yine aşkının peşinde olan Altay da Meryem'in peşindedir. Tim'den ayrı bir şekilde Meryem'e ulaşmanın yolunu bulur. Ve bu yolun sonu Halit'e çıkmaktadır.

Halit'in karşısına çıkar ve onu kaçırır. Meryem'in yanına gitmek istemektedir. Fakat bu yolun sonu Altay'ın bütün değerlerine, sevdiklerine ve devlet sevgisine karşı en büyük sınav olacaktır.

👉YALNIZ KURT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YALNIZ KURT 32. BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Çağatay Tosun

Senaryo: Murat Koca / Ali Alper Erze

Oyuncular: Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Jessica May (Meryem), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Yaprak Medine (Mira), Hilmi Özçelik (Ahmet), Göktan Oktay Göztepe (Akif)

👉YALNIZ KURT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YALNIZ KURT 32. BÖLÜM İZLE