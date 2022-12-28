Haberler Dizi Haberleri 📺Kasaba Doktoru 29. BÖLÜM FULL İZLE | Kasaba Doktoru TRT 1 son bölüm

📺Kasaba Doktoru 29. BÖLÜM FULL İZLE | Kasaba Doktoru TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kasaba Doktoru dizisi, 29. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kasaba Doktoru 29. bölüm full izle, TRT 1 Kasaba Doktoru izle, TRT 1 canlı yayın izle, Kasaba Doktoru yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kasaba Doktoru dizisinin 29. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 01:00 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 01:30
📺Kasaba Doktoru 29. BÖLÜM FULL İZLE | Kasaba Doktoru TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan yine dorukta. Kasaba Doktoru 28 Aralık Çarşamba günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kasaba Doktoru 29. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri...

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 29. BÖLÜM İZLE

KASABA DOKTORU 29. BÖLÜM KONUSU

Yapılan tetkikler sonucunda durumun ciddiyetini anlayan Hakan elini sonsuza dek kaybetmemek için bir süre cerrahlığa ara vermelidir. Yalçın ruh ve sinir hastalıkları hastanesindeki tedavisinin sonuna gelir ve mahkeme tutuksuz yargılanmasına karar verir. Hayatını yeniden Uluçınar'da cerrahlık yaparak kurmak isteyen Yalçın'ın bu düşüncesi manidardır. Hakan görevinden azledilmenin ve elinin durumunun öfkesini yaşarken Yalçın'ın dönüşüyle bir darbe daha alır. Mine ise Zeynep'i kaybetmenin verdiği üzüntüyle yalnız baş etmek zorunda kalır. Leyla'nın Kerem'e olan zaafının devam ettiğini anlayan Ömer'in içi rahat değildir. Nazlı ise hatasını telafi etmek için Berk'e ilgi gösterir fakat yaşananlardan dolayı Berk'in kafası karışıktır. Bülent'in verdiği karar, Uluçınar'da çetin bir savaşın başlangıcı olacaktır. Ömer'in Kerem ile ilgili şüpheleri haklı çıkar. Ömer hayatını riske atan bu durumdan kurtulabilecek midir?

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 29. BÖLÜM İZLE

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