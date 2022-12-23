MASTERCHEF 3. ELEME ADAYI KİM OLDU? 23 Aralık Masterchef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef'te kim eleme adayı oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 23 Aralık Cuma günü yayınlanacak bölümü yine nefesleri kesecek. Eski şampiyonlar da dahil olmak üzere eski yarışmacıların katılacağı bu bölümde ilk olarak ödül oyunu oynanacak. Ardından potaya giden 3. adayı belirlemek için dokunulmazlık oynanacak.

MASTERCHEF'TE 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te, haftanın 3. eleme adayı yapılacak oyunun ardından netleşecek. Daha önce eleme adayı olan isimler Burak Kaya ile Tolga Şener'di.

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Eski yarışmacıların katılımıyla gerçekleştirilecek ödül oyununun kazananı haberimizde yer alacak.

