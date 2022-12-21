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ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Star Tv Çöp Adam 4. Bölüm izle - 21 Aralık Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle

Psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan, başrollerini Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu edinen Çöp Adam, son bölümüyle izleyicilerinin beğeni ve merakını kazandı. Seyirciler dizinin yeni bölümünü izlemek için arama motorlarında Çöp Adam Yeni Bölüm izle, Star Tv Çöp Adam 4. Bölüm izle, 21 Aralık Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle konularını aratırken tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 13:30
ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Star Tv Çöp Adam 4. Bölüm izle - 21 Aralık Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 4. bölümünde neler yaşanacağı diziseverler tarafından merak ediliyordu. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 4. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

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ÇÖP ADAM 4. BÖLÜM KONUSU

Peri'nin geçmişiyle ilgili ipuçlarına erişen Tamer, bütün tehlikeleri göze alarak onu mutlu edecek bir sürpriz yapmak ister. Mahzende daldığı uykudan Ayvalık'ta uyanan Peri şaşkındır.

Tamer'in aniden ortadan kaybolmasıyla çılgına dönen Berrin yalıyı birbirine katar. Üstelik Tamer'in dikkatinden kaçan küçük delil, ihanetin belgesi gibidir. Ablası Ahu'nun eşinden boşanmaya karar verip yalıya yerleşmek üzere gelmesiyle Berrin'i daha sıkıntılı günlerin beklediğini açıktır.

ÇÖP ADAM 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Yavuz'un samimiyetine güvenen Meryem gizli buluşmalarının bir tanığı olduğundan habersizdir.

Tamer ve Peri Ayvalıkta geçirdikleri zaman içinde hem birbirlerini keşfeder hem de cesaretlerini sınarlar.

ÇÖP ADAM 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Ancak bu kez birlikte oynamaya karar verdikleri oyunun kazananı ve kaybedeni olmayacaktır.

ÇÖP ADAM 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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ÇÖP ADAM 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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ÇÖP ADAM OYUNCULARI

  • Engin Altan Düzyatan
  • Elçin Sangu
  • Sedef Avcı
  • Füsun Demirel
  • Salih Kalyon
  • Elçin Afacan
  • Ali Yoğurtçuoğlu
  • Hülya Şen
  • Cankat Aydos
  • Büşra Çam
  • Şeyda Terzioğlu
  • Eylül Uğan
  • Sinan Albayrak
  • Güliza Nisa Uray

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