📺Baba 28. BÖLÜM FULL İZLE | Baba SHOW TV son bölüm

Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba dizisi, 28. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Baba izleyicileri, dizisinin 13 Aralık Salı günü ekranlara gelen 28. bölümünde neler yaşandığı merak ediyordu. İşte Baba'nın 28. bölüm bilgileri...
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BABA 28. BÖLÜM KONUSU
Selahattin, Firuze'den istediğini alamayınca faturasını onun çok yakınlarından çıkarırken, Firuze çözümü kendisini ait hissettiği yerde bulur.
Çöpköy'de devam eden direnişe sabrı kalmayan Selahattin, sürpriz bir ismin yardımıyla herkesin hayatını alt üst eden planını devreye sokar.
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Her an mücadeleye hazır Çöpköy halkı bu sefer kendilerini çetin bir çıkmazın içinde bulur.
Kadir içinde bulunduğu zorlu durumdan kurtulmaya çalışırken Selahattin her şeyi daha farklı noktaya getirecek hamlesiyle herkesi şaşkına çevirir.
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Yapım: Ay Yapım
Yapımcı: Kerem Çatay
Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar
Senaryo: Ekin Atalar
Yönetmen: Çağrı Bayrak
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OYUNCULAR
Haluk Bilginer
Tolga Sarıtaş
Ayda Aksel
Beril Pozam
Özge Yağız
Hakan Kurtaş
Deniz Hamzaoğlu
Taner Rumeli
Bihter Dinçel
Cem Uslu
Zeynep Tuğçe Bayat
Özge Özacar
Oktay Çubuk
Sedef Akalın
Damlasu İkizoğlu
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