📺Hayat Bugün 5. BÖLÜM FULL İZLE | Hayat Bugün SHOW TV son bölüm

Çiğdem Bozali'nin yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Ayça Üzüm ve Cansu Çoban'ın uyarladığı Hayat Bugün için nefesler tutuldu. 16 Kasım Çarşamba günü 5. bölümüyle ekranlara gelen dizi hakkında arama motorlarında yeni bölüm araştırmaları yapılıyor. SHOW TV'de yayınlayan diziyi canlı olarak izlemek isteyenler için tüm ayrıntılar ve yeni bölüm konusu haberimizde...

HAYAT BUGÜN 5. BÖLÜM İZLE

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HAYAT BUGÜN 5. BÖLÜM KONUSU

Barış hastaneyi yılın en önemli gecesine hazırlarken bir yandan da Gizem'e kanser gerçeğini nasıl söyleyeceğini düşünür. Dekan muhteşem bir dönüş yapar ve hastaneye borçlu eski hastaları icraya vereceğini açıklar. Ama Barış'ın çok daha iyi bir fikri vardır takas usulü ile borçları kapamak.

Ali Haydar gizemli semptomları olan baba-oğlu tedavi etmeye çalışır ama tüm semptomlar tedavisi bile bilinmeyen, antik bir hastalığı işaret etmektedir.

Öte yandan kavgalı olan Derin ve Aras ilişkilerini bir adım ileriye taşımak için bir fırsat elde ederler ama ceza infazda oluşan bir durum Aras'ı tehlikenin tam ortasına iter...

Bağış gecesi hastanede hayatların tehlikeye girdiği ve aile bağlarının test edildiği bir geceye dönüşürken herkesi kurtarmak için çabalayan Barış da çok büyük bir yüzleşme yaşayacak, bu geceden sonra hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır.

HAYAT BUGÜN 5. BÖLÜM İZLE

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HAYAT BUGÜN 5. BÖLÜM İZLE

HAYAT BUGÜN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN