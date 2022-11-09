Haberler Dizi Haberleri 📺Kuruluş Osman 103. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - atv CANLI İZLE | 9 Kasım Çarşamba

📺Kuruluş Osman 103. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - atv CANLI İZLE | 9 Kasım Çarşamba

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 103. bölümüyle izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Kuruluş Osman dizisi, merakla beklenen 103. ve son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 103. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 103. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 12:00
📺Kuruluş Osman 103. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - atv CANLI İZLE | 9 Kasım Çarşamba

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 103. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 103. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 103. ve en son yayınlanan bölümü...

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KURULUŞ OSMAN 103. BÖLÜM KONUSU - YENİ BÖLÜM ÖZETİ

OSMAN BEY MAHKEME KURUYOR

'Kuruluş Osman'ın 103. Bölümünde; Aktemur'un vurulması Osman Bey için ipleri tamamen koparmıştır. Osman Bey, hem altınların çalınmasından sorumlu tutulan Öktem Bey'i hem de kızı Alçiçek Hatun'u Aktemur Bey'i yaralamak suçundan yargılamak için mahkeme kuruyor. Osman Bey'in kararından sonra mahkeme kurulmasıyla artık adalet yerini bulacaktır. Adaletin tesisi için Osman Bey nasıl bir hamle yapacaktır?

OLOF'UN PLANI YENİŞEHİR'İ YAKMAK!

Osman Bey, Öktem Bey ve kızı Alçiçek'e kurulan oyunun planlayıcısı olan Olof, Öktem Bey ve kızının yargılanacağı mahkemeye izleyici olarak katılacaktır. Olof'un mahkemeye katılmasıyla tırmanan gerilim, o'nu acımasız bir plan yapmaya iter… Yenişehir'i yakmak! Harekete geçen Olof ve Osman Bey arasında artık geri dönülmez bir savaş başlamıştır. Olof, Osman'ı hiç ummadığı bir yerden vurmaya niyetlidir.

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👉KURULUŞ OSMAN 102. BÖLÜM İZLE

Tuzaklara doğru yürüyen Osman Bey nasıl vaziyet alacaktır? Osman Bey'in hamlesi ne olacaktır? Osman Bey, Olof'un cezasını kesecek midir? Osman Bey'in Konstantiniyye'ye Sarkis adıyla sızdırdığı Konur Alp, Olof tarafından saldırıya uğrar. Konur Alp'i bekleyen son nedir?

ALÇİÇEK'E BÜYÜK ŞOK

Öktem Bey'in obası karışıklık içindedir… Mahkemenin kararı Alçiçek'i oldukça üzse de bir yandan da babası ve kendisi için verilen cezaların şokunu yaşamaktadır. Alçiçek Hatun, karara boyun eğecek mi, yoksa kendisini aklayabilecek mi? Ağır yaralanan Aktemur'un akıbeti ne olacaktır?

BENGİ HATUN İÇ SAVAŞ MI ÇIKARTIYOR?

Mahkeme kararı sonrası Beylerini ayaklandırmayı planlayan Bengi Hatun'la Turgut Bey karşı karşıya gelir. Turgut Bey, Bengi Hatun'u defalarca kez uyarmıştır. Turgut Bey iç karışıklığa engel olabilecek midir? Malhun Hatun ve Bengi Hatun arasında da gerilim artmıştır. Malhun Hatun, Bengi Hatun'u kararından geri döndürebilecek midir? Öktem Bey'in obasında kardeşkanı dökülecek midir? İç barış tesis edilebilecek midir?

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👉KURULUŞ OSMAN 102. BÖLÜM İZLE

KANTAKUZENOS YENİ PLANINI DEVREYE SOKABİLECEK Mİ?

Olof ve Kantakuzenos'un iş birliği sürerken Olof yapacağı fevri bir hamleyle işleri çıkmaza sürükleyecektir. Kantakuzenos'un ajandası ise bambaşkadır… O İstanbul'a gidip büyük bir ordu ile dönmeyi planlamaktadır. Kantakuzenos bu büyük orduyu emri altına alabilecek midir?


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Yapım : Bozdağ Film

Yapımcı : Mehmet Bozdağ

Yönetmen : Ahmet Yılmaz

Senaryo : Mehmet Bozdağ, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter

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👉KURULUŞ OSMAN 103. BÖLÜM İZLE

Oyuncular : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)

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