Haberler Dizi Haberleri 📺Yalnız Kurt 24. BÖLÜM FULL İZLE | Yalnız Kurt ATV son bölüm

📺Yalnız Kurt 24. BÖLÜM FULL İZLE | Yalnız Kurt ATV son bölüm

Atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt 24. yeni bölümü ile izleyiciyle buluştu. 4 Kasım Cuma günü saat 20.00'de ekranlara gelen Yalnız Kurt dizisi yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin sıkı takipçileri ise Yalnız Kurt 24. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, atv canlı yayın izle, Yalnız Kurt yeni bölüm izle aramaları yapıyor. İşte Yalnız Kurt 24. yeni ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 02:00 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 02:00
📺Yalnız Kurt 24. BÖLÜM FULL İZLE | Yalnız Kurt ATV son bölüm

Yalnız Kurt 24. yeni bölümde izleyenleri yine Atv ekranlarına kilitledi. Yalnız Kurt izleyicileri, Yalnız Kurt 24. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, atv canlı yayın izle, Yalnız Kurt yeni bölüm canlı izle aramaları yapıyor. İşte yeni bölüme dair detaylar...

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YALNIZ KURT 24. BÖLÜM KONUSU NE?

Altay ve Yıldırım Timi, Golyat'ın elinden Türk ordusu envanterine kayıtlı beş füzeden üçünü alabilmişlerdir. Haruncan son dakika hamlesiyle, iki füzeyi kurtarır. Bu füzeleri Yunanistan'a ateşleyecek ve Türk Yunan savaşını başlatacaklardır. Tim öncelikle yaralı Müstakim ile ilgilenir ardından ilk hedef kalan füzeleri bulmaktır.

Golyat'a bağlı İstanbul Konsülü Türkiye ile Yunanistan arasından büyük bir savaş çıkarmayı planlarken, kendi içinde de büyük bir karmaşa yaşamaktadır. Raşit'in Abraham Müller'den kalan paraları ele geçirmeye çalışması, Halit'in başına buyruk davranışları Harun Karacabey'i bir yol ayrımına getirmiştir.

Altay füzelerin yerine artık ulaşamayacaklarını düşünmektedir. Bu noktada devreye Viking girer. Sınır ötesi operasyonda yakaladığı Profesör lakaplı terörist üzerinden füze eğitimi alan kişilere ulaşılacak ve füzelerin takibi bu sayede yapılacaktır. Altay bir plan yapar ve Haruncan ile Profesör'ü bir araya getirir. Böylelikle görevi kime verdiğini öğrenecektir. Ama işler beklediği gibi gitmeyecektir!

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👉YALNIZ KURT 24. BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Çağatay Tosun

Senaryo: Murat Koca / Ali Alper Erze

Oyuncular: Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Jessica May (Meryem), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Yaprak Medine (Mira), Hilmi Özçelik (Ahmet), Göktan Oktay Göztepe (Akif)

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