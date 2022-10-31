📺 Alparslan Büyük Selçuklu 34. bölüm İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 31 Ekim Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediliyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 34. son bölüm bilgileri...

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 34. BÖLÜM KONUSU

Alparslanlar Surmari'yi almak için hana girmiş, Grigor Alparslanları arkadan kuşatarak handa kuşatma altına almıştı. Alparslan, Grigor'un bu tuzağından nasıl kurtulacak? Grigor'a bu planı haber veren kişinin kim olduğunu bilmeyen Alparslan, bunu öğrenebilecek mi?

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Alparslan'ı esaret altına almayı amaçlayan Grigor'un Alparslan'a teklifi ne olacak? Süleyman'ı esir eden Grigor, onu ve Alparslan'ın alplarının canlarıyla Selçuklu'yu tehdit ederek Selçuklu'dan istediğini alabilecek mi? Alparslan Süleyman ve alpları nasıl kurtaracak? Zehrin etkisiyle günden güne ölüme giden Alparslan bu hâlde nasıl bir tertip kuracak?

Alparslanların Surmari'de kuşatılmasının müsebbibinin Öke olduğunu duyan Yınal çılgına döner. Öke ona taht yolunu açmak için onun dışındaki bütün melikleri ateşe atmıştır. Yınal bu durum karşısında ne yapacak? Öke'ye bunun hesabını soracak mı? Yınal, Surmari'de sıkışıp kalan Alparslanlara yardım edebilecek mi? Arslan Yusuf, Yınal'ın Alparslan'la iş birliği yapıp Alexander'ı kandırdığını anlamış ve bu Yınal'a karşı kinini daha da arttırmıştır.

Çağrı Bey'in Karahan sultanı İbrahim Tamgaç Han'ın oğlu ile yaptığı görüşmeyi öğrendiğinde ise Arslan Yusuf artık bambaşka bir adım atmaya hazırlanır. Alparslan'ın hastalığının ilerlemesi Seferiye'yi de mahzun edecek, Seferiye, Alparslan'a daha sıcak davranacaktır. Seferiye Alparslan'a karşı hislerinin değiştiğini kabullenip bununla yüzleşecek mi? Yoksa intikam hissini tazeleyip yine Alparslan'dan uzak durmaya mı çalışacak?

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ KONUSU NE?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.