Haberler Dizi Haberleri Duy Beni 17. BÖLÜM İZLE - Star TV Duy Beni izle - Duy Beni TEK PARÇA FULL İZLE

Duy Beni 17. BÖLÜM İZLE - Star TV Duy Beni izle - Duy Beni TEK PARÇA FULL İZLE

Star ekranlarının yeni dizilerinden Duy Beni, 17. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Duy Beni izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 17. bölümünde neler yaşanacağını merak ederken, arama motorlarında Duy Beni 17. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Duy Beni dizisinin 17. bölümünde neler yaşanacak? Duy Beni dizisinin yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Duy Beni dizisinin 17. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 16:01
Duy Beni 17. BÖLÜM İZLE - Star TV Duy Beni izle - Duy Beni TEK PARÇA FULL İZLE

Star TV ekranlarında seyircisiyle yaz dizisi olarak buluşan ve milyonların beğenisini kazanan Duy Beni'nin 17. bölümünde neler olacağı herkes için merak konusu. Duy Beni, yeni ve heyecan dolu 17. bölümüyle 27 Ekim Perşembe günü yayında.

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DUY BENİ 17. BÖLÜM KONUSU

Aziz, Leyla'nın peşinden gelen arkadaşlarını ıssızlığın ortasında alıkoyar. Bir yandan da yaptıklarından ötürü kafası karışıktır. Kanat, nezarethaneden kurtulup Leyla'yı bulma derdindedir. Halil ise ölümcül görevi için harekete geçer. Artık Leyla'yı kurtarmak için zamana karşı bir yarış başlamıştır.

Olayların minimum hasarla tatlıya bağlanması, herkes için yeni bir başlangıç fırsatı yaratır. Leyla'nın başından geçenlerle kenetlenen "Kız Kardeşler", Rıza'nın karıştırdığı başka kötülüklerin izini sürer. Ancak ulaştıkları delillerin içeriklerini çözmek hiç de kolay olmayacaktır.

Leyla ve Suna mutlu bir şekilde evlerine dönerken Ekim'in doğum günü de gençler için bir nefes olur. Ama gelişmeler herkes için olumlu değildir. Rıza firari bir hayata başlar, Ozan Ateş hakkında dengeleri değiştirecek bilgilere ulaşır, sürpriz bir ismin de korkunç bir tuzağa düştüğü ortaya çıkar.

Tüm varlıklarını kaybetme ihtimali, Suna ve çocukları için yepyeni gelecek planları çizerken, Kanat'ın geçmişinden sürpriz şekilde gelen bir figür Ekim ile ilişkisini de etkileyecek bir bombanın fitilini ateşler.

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