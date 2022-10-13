📺Duy Beni 15. BÖLÜM İZLE - Duy Beni TEK PARÇA FULL İZLE

Star TV ekranlarında seyircisiyle yaz dizisi olarak buluşan ve milyonların beğenisini kazanan Duy Beni'nin 14. bölümünde neler olacağı herkes için merak konusu. Duy Beni, 15. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı.

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👉DUY BENİ 15. BÖLÜM İZLE



Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu ve Durul Bazan ve Murat Daltaban'ın yer aldığı "Duy Beni" dizisinde heyecan son sürat devam ediyor.

Duy Beni dizisinin yeni bölümü 13 Ekim Perşembe günü ekranlara gelecek. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin fragmanı da yayınlandı.

DUY BENİ 15. BÖLÜM FRAGMAN İZLE