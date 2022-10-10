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📺 Bir Küçük Gün Işığı 6. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, 10 Ekim akşamı 6. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı dizisi hakkında arama motorlarında yapılan "Bir Küçük Gün Işığı 6. bölüm full canlı izle", "Bir Küçük Gün Işığı 6. bölüm tek parça izle" ve "atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm izle" konularını haberimizde derledik. İşte Bir Küçük Gün Işığı 6. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 09:30
📺 Bir Küçük Gün Işığı 6. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 6. bölüm canlı izlemek için tıklayın

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atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 6. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin 10 Ekim Pazartesi günü ekranlara gelecek olan 6. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 6. bölüm bilgileri...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 6. BÖLÜM KONUSU

Dila ve Ümran arasındaki savaş artık ölümcüldür, birinin canına mal olmadan Fırat bir şeyler yapmalıdır. Ancak Fırat hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını, buzdağının görünmeyen bir yüzü daha olduğunu bilecek kadar tanır ailesini.

Elif ise Güneş'e bir yuva vermek, onu evinde hissettirmek isterken evi kaybedeceğini öğrenmiş, çaresizdir. Her şeye rağmen Güneş için sağlam durmaya, ona bu felaketi sezdirmemeye çalışır ama Güneş evsiz kalacaklarını anlar. Güneş seçimini çoktan yapmıştır. Güneş'in evi, Elif'tir artık.

Fırat, Elif'e yardım etmek isterken geri dönüşü mümkün olmayan bir hata yapar. Bu sırada Dila da boş durmaz, Fırat'la Ümran'ı karşı karşıya getirmeyi başarır.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 6. bölüm canlı izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Emre Kabakuşak
Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk
Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 6. bölüm canlı izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

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