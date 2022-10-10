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📺 Alparslan Büyük Selçuklu 31. bölüm İZLE - Alparslan Büyük Selçuklu TEK PARÇA FULL İZLE

Alparslan Büyük Selçuklu 31. bölümüyle izleyicilerle buluştu. 10 Ekim Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu'nun son bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. Arama motorlarında araştırma yapanlar, Alparslan Büyük Selçuklu 31. bölüm full izle, TRT Alparslan Büyük Selçuklu izle, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 01:00 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 01:30
📺 Alparslan Büyük Selçuklu 31. bölüm İZLE - Alparslan Büyük Selçuklu TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan doruktaydı. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 10 Ekim Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediliyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 31. son bölüm bilgileri...

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇIKLU 30. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Tacirlerin ölümünü izleyen süreçte tacir katillerinin kim olduğunu ortaya çıkarmaya çalışan Alparslan, Tacir Wang'ın gerçeği söyleyeceğine emin olarak Surmari Han'a gelmişti. Wang'ın tacirlerin Alparslan'ın emriyle öldürüldüğünü söylemesiyle herkes şok içinde kalır. Alparslan bu durumdan nasıl kurtulacak? Wang'ı mı konuşturacak, yoksa başka bir ipucunun peşinde dolaşarak mı bu işi çözecek? Alparslan'ı evlilik niyetinden vazgeçirmek için önce hançerleyen daha sonra ise açık açık evlenmek istemediğini, azad edilmeyi isteyen Seferiye, Alparslan'ın evlilik konusunda kararlı tutumu karşısında iyice köşeye sıkışmıştı. Düğün öncesi son bir hamle gelecek mi, yoksa Seferiye de artık bu duruma razı mı olacak? Grigor Alparslan'ın tacirleri öldürdüğünün dört bir yanda duyulmasını böylelikle Vaspurakan için planlanan ticaret hamlelerini boşa çıkartmayı ister. Alexander tacirlerin ölümünü büsbütün Alparslan'a yıkmak amacıyla yeni bir plan kurarak Alparslan'ı bu konuda daha da yaralamak isteyecek. Alexander'ın yeni hamlesi ne olacak, Alparslan buna karşılık verebilecek mi? Öke'nin gelişiyle daha da güçlenen Yınal, Azerbaycan Valiliği görevinden çok hoşnut değildir. Bu vazifelerin tahttan uzak tutulmak için verildiğini düşünür ve karşı çıkar. Yınal için artık harekete geçme vakti geldi mi, yoksa tertibini adım adım mı işletecek?

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ KONUSU NE?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

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