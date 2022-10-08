📺Kardeşlerim 62. BÖLÜM İZLE - Kardeşlerim TEK PARÇA FULL İZLE

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonuyla izleyicilerinin karşısına çıktı. 62. bölümün fragmanıyla herkesi meraklandıran dizi, meraklı bekleyişleri sona erdi. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 8 Ekim Cumartesi ekranlara gelen 62. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Kardeşlerim'in 62. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 62. BÖLÜM KONUSU

"Ara sıra kullanın o vicdanınızı, yan etkisi yoktur; insana benzersiniz biraz!"

Ahmet Yılmaz'ın kendi babası olmadığına inanan Ömer, büyük bir sevinç yaşarken, Asiye de öğrendiği acı gerçekle ilgili radikal bir karar almak durumunda kalır. Yasmin, satranç turnuvasının final maçını kazanmak için Asiye'ye karşı sinsi bir plan yaparken; Ömerler, dönemin ilk sınavına hazırlanmak için dört koldan mücadele ederler. Gönül'e karşı iyice hırslanmış olan Şengül, kendini ispatlamak için kolları sıvarken, Ömer'e karşı iyice öfkelenen Sarp ise yaptığı hamleyle beraber, hiç beklenmedik birisinin hayatını tehlikeye atar.

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Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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