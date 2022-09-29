Duy Beni 13. BÖLÜM İZLE - Duy Beni TEK PARÇA FULL İZLE

Star TV ekranlarında seyircisiyle yaz dizisi olarak buluşan ve milyonların beğenisini kazanan Duy Beni'nin 13. bölümünde neler olacağı herkes için merak konusu. Duy Beni, 13. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı.

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DUY BENİ 13. BÖLÜM KONUSU

Aradan bir ay geçmiş ve Gerçek Koleji'nde hayat bu kez bambaşka akmaya başlamıştır. Emine'nin intiharı özellikle Dağhan'ın ruhunda derin yaralar açarken, okula yeni bir öğrenci başlar. Ateş!

Sırlarıyla beraber okula gelmiş ve birçok kişinin de hayatını şimdiden değiştirmiştir. Özellikle Ekim'le yakınlaşması Kanat ile onu karşı karşıya getirir. Kanat, ilk kez hissettiği kıskançlık duygusu içindeyken, kendisine kurulan büyük oyundan habersizdir.

Aynı anda mahallede de "Derviş Demir" rüzgarı eser. Bir kahraman olarak mahallenin özellikle de Neşe'nin kalbine girecek bu adam getirdiği sırlarla Kanat'ın ailesinin de düzenini bozacaktır. Kimdir bu adam?

Mahalleye neden taşınmak istemiştir? Tüm bu sorular cevap ararken, okuldaki bazı kız ve erkek öğrencilere gelen bir mesaj yeni bir sırrın da kapılarını açar. Gerçek Koleji'nde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

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👉DUY BENİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉Duy Beni 13. BÖLÜM İZLE