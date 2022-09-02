Haberler Dizi Haberleri 📺 KASABA DOKTORU YENİ SEZON İZLE | Kasaba Doktoru 14. bölüm izle - Kasaba Doktoru YENİ BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE

📺 KASABA DOKTORU YENİ SEZON İZLE | Kasaba Doktoru 14. bölüm izle - Kasaba Doktoru YENİ BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kasaba Doktoru dizisi, sezon finalinin ardından 14. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Yayınlandığı günden beri merakla takip edilen sevilen dizi Kasaba Doktoru hakkında arama motorlarında araştırma yapanlar için , Kasaba Doktoru yeni sezon izle | Kasaba Doktoru 14. bölüm izle - Kasaba Doktoru yeni bölüm tek parça full izle sorguları yapılıyor. İşte Ksaba Doktoru yeni sezon ilk bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 15:30 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 16:00
📺 KASABA DOKTORU YENİ SEZON İZLE | Kasaba Doktoru 14. bölüm izle - Kasaba Doktoru YENİ BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan dorukta. Kasaba Doktoru 2 Eylül Cuma günü ekranlara gelecek. Kasaba Doktoru 14. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. Sezon finalini heyecanlı bir şekilde yaparak yeni sezon için seyircilerine uzun süredir geri sayım yaptıran dizi, yeni bölümleriyle her Cuma TRT1'de ekranalara gelecek. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 14, BÖLÜM İZLE

Kasaba Doktoru 13. BÖLÜM KONUSU

Hakan, Erol Bey'in ameliyatı hakkında aldığı sürpriz kararla geri döner. Ekip böyle bir ameliyatın altı saatte yapılabileceği konusunda ikiye bölünür fakat kısa sürede ortak amaç etrafında güçlerini birleştirir. Ameliyat gününe doğru Hakan, Ömer, Leyla ve Mine'nin üzerindeki baskı giderek artar. Leyla, Mediha ile ilgili öğrendiği sırrı Ömer'e söyleyemediği için ondan uzak durmaya başlar. Mine'nin ameliyat ile ilgili tüm kaygılarına rağmen Hakan'a verdiği destek aralarındaki bağı kuvvetlendirir. Bu sırada Arzu ve Yalçın bir plan yapar. Yalçın, Hakan'ı bir seçim yapmaya zorlar. Hakan ya ekip değiştirerek Gümüşok Hastanesi cerrahları ile ameliyata girecek ya da o cerrahlardan oluşan kalabalık bir ekip önünde baskı altında canlı ameliyat yapacaktır. Hakan ekibini bırakmaz ve tüm zorlu koşulları kabul ederek ameliyata girer…

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 14. BÖLÜM İZLE

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 14 BÖLÜM İZLE

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