TRT1 ekranlarına yayın hayatına başladığı günden beri dizi severler tarafından ilgiyle takip edilen, başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Emre Bey, Merih Öztürk ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Balkan Ninnisi dizisi, bu hafta yayınlanmayınca izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Balkan Ninnisi yeni bölüm neden yok? - Balkan Ninnisi bitti mi, final mi yaptı, günü mü değişti? | Balkan Ninnisi 10. yeni bölüm ne zaman? Sorularıyla arama motorlarında araştırma yapan vatandaşlar için biz de merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar…

BALKAN NİNNİSİ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Farklı milletlere sahip iki gencin birbirine kavuşma çabasını anlatan Balkan Ninnisi, Türk yapımı aile ve romantik türdeki televizyon dizisidir. TRT1 ekranlarında her Salı günü yeni bölümü yayınlanan Balkan Ninnisi, bu hafta tekrar bölümüyle ekranlara geldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayınlanmayan dizinin yeni bölümü ise gelecek hafta ekranlara gelecek.

BALKAN NİNNİSİ BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Yeni bölümünün yayınlanmaması üzerine izleyicilerinin final yaptığını düşündüğü Balkan Ninnisi, resmi tatil olması sebebiyle ekranlara gelmedi.

BALKAN NİNNİSİ TÜM BÖLÜMLERİ

BALKAN NİNNİSİ 10. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Balkan Ninnisi'nin 10. Ve yeni bölümü, önümüzdeki hafta, 6 Eylül Salı günü izleyicileriyle buluşacak.

BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Güldaniye halanın konağa gelmesi ile birlikte kimsenin huzuru kalmaz. Gençleri evlendirmek için bekar adayları listeye alan Güldaniye hala, Ertan ve Ayşen'i evlendirmek için her türlü yolu denemeye kararlıdır. Bu duruma Neriman'ın çok üzüldüğünü gören Süleyman, halayı konağa getirdiğine pişman olur. Tıraş gecesinde kalbi kırılan Jovanka ise, Ertan'ın tüm ısrarlarına rağmen Viyana'ya gitmek için yola koyulur. Ertan'ı unutmaya, kalbinden atmaya kararlıdır. Öte yandan evden kovulan Süleyman, Arif ve Daniel, hiç beklemedikleri bir şekilde kendilerini büyük bir belanın içinde bulurlar. Onlara ulaşamayan konak halkı, panik içinde onları aramaya koyulur.