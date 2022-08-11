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Duy Beni 6. BÖLÜM İZLE - Duy Beni İZLE 6. bölüm (STAR TV)

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Duy Beni dizisinde heyecan dorukta. Duy Beni 11 Ağustos Perşembe günü ekranlara gelecek. Duy Beni 6. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Duy Beni son bölüm bilgileri ve Duy Beni dizisinin 6. ve son bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 12:00
Duy Beni 6. BÖLÜM İZLE - Duy Beni İZLE 6. bölüm (STAR TV)

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Duy Beni dizisi 6. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Duy Beni 6. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Duy Beni son bölüm bilgileri...

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DUY BENİ 6. BÖLÜM KONUSU

Ekim Aziz'in kurduğu tuzağa düşmüştür.Kanat'ın Leyla'ya da zarar verecek düşüncesi onu alt üst eder.Acaba öğrendiği gerçekleri ona anlatabilecek midir?Diğer tarafta Leyla, hayatında yeni bir sayfa açmış ve hak ettiğini düşündüğü Gerçek Koleji'ne geri dönmüştür.

Yanında bu kez arkadaşı sandığı Melisa karşısında bir zamanlar can dostu ama şimdi düşmanı kabul ettiği Ekim vardır.Üstelik Kanat'ın ona aşık olduğunu düşünmektedir.Leyla bu düşünceler içindeyken Kanat Ekim'em aşık olduğunu söyler.

Diğer tarafta okuldaki zorbalığın tekrar hedefi olan Emine, herkesi dönüşü olmayan bir yola sokacaktır.Sırlar teker teker ortaya çıkarken Kanat'ların evinde başka bir trajedi yaşanır.Bahar hoca herkesi istemeden olsa bir gerçekle yüzleştirecektir.Selim hoca ise kendi geçmişinin acısıyla öğrencilerini korumak için bu kez farklı bir yol dener.Sınıfın tahtasına ders konusu olarak" Zorbalık Mahkemesi" yazar.Öğrenciler neyle karşılaşacaklarını bilmeden onlara gösterilen sandalyelere otururlar.Kararı yine öğrenciler verecektir.

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