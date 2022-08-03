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📺Seversin SON BÖLÜM İZLE | Seversin 10. bölüm izle - Kanal D Seversin izle (Seversin TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Seversin dizisi, 10. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 10. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Seversin 10. bölüm full izle, Kanal D Seversin izle, Seversin 10. bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Seversin dizisinin 10. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 09:28 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 09:30
📺Seversin SON BÖLÜM İZLE | Seversin 10. bölüm izle - Kanal D Seversin izle (Seversin TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak Seversin dizisinde heyecan dorukta. Seversin 3 Ağustos Çarşamba günü ekranlara gelecek. Seversin 10. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Seversin 10. bölüm bilgileri...

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SEVERSİN 10. BÖLÜM KONUSU

Tolga, Asya'ya olan hislerini sorgularken Asya da Tolga'nın davranışlarına anlam vermeye çalışmaktadır. Sete gelen haber bir anda çekimleri durdurur. Aşk Girdabı'nın senaristi Sefa Oran, Bahri'yi arayıp diziyi artık yazmayacağını söylemiştir.

Bir anda gözler Tolga'ya çevrilir çünkü kısa süre önce verdiği bir röportajda Tolga çekimlerde sahnelerin yüzde seksenini doğaçladığından bahsetmiştir. Bahri Tolga ve Asya'yı Sefa Oran'ı ikna etmesi için görevlendirir.

Kahramanlarımız Sefa Oran'la konuştuklarında meselenin altında yatan asıl sebebin kötü sonla biten bir aşk hikayesi olduğunu anlarlar. Asya ve Tolga bir yandan kendi iç dünyalarında aşkı sorgularken bir yandan da Sefa Oran'ı aşkına kavuşturup Aşk Girdabı dizisinin geleceğini kurtarabilecekler midir?

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