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📺 Gül Masalı 7. Yeni Bölüm fragmanı İZLE | Gül Masalı yeni bölüm ne zaman? Gül Masalı 7. bölüm fragmanı izle

Yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün üstlendiği, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu'nun kaleme aldığı atv'nin yeni dizisi Gül Masalı 7. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin 7. bölüm fragmanı merak ediliyor ve araştırılıyor. Diziseverlerin merakla beklediği yeni bölümün detayları ve Gül Masalı dizisinin detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 14:04
📺 Gül Masalı 7. Yeni Bölüm fragmanı İZLE | Gül Masalı yeni bölüm ne zaman? Gül Masalı 7. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarının yaz sezonuna damga vuran dizilerinden Gül Masalı, 7 Ağustos Pazar akşamı izleyicilerle buluşacak. Gül Masalı'nı internet üzerinden ya da televizyon ekranlarından takip etmek isteyen diziseverler için Gül Masalı yeni bölüm fragmanını izleme ve yeni bölüm detayları araştırılıyor ...

GÜL MASALI 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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GÜL MASALI 6. BÖLÜMDE NE OLDU?

Arda'nın Toprak'a, Ece'nin de Gonca'ya meydan okumasıyla birlikte olaylar farklı bir boyuta taşınır. Arda, Ece ve Canan'la iş birliği yapmaya karar verirken, Toprak ve Tahir arasında da bir yüzleşme yaşanır.

Gonca, kendisini istemeyenlere rağmen projesini hayata geçirebilmek için hazırlıklara başlar. Isparta'daki çalışan kadınların Atabeyler tarafından uğradığı haksızlıklara yakından tanıklık eder.

Gonca'nın kooperatif kuracağını, yıllardır işleyen düzeni değiştireceğini öğrenen Rıfat, buna engel olmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır.
Toprak'la Gonca aşkı ve işlerin bozulduğuna dair halk arasında yayılan dedikodular yüzünden zor günler geçiren Atabeyler, üzerlerindeki kara bulutları dağıtmak için görkemli bir davet verirler.

O gece her şey yolunda giderken aniden gelen davetsiz bir misafir, adeta kendi vicdanları önünde suçlu olan insanlar için yaklaşan hesap gününün habercisi gibidir.

GÜL MASALI 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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