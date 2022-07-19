Haberler Dizi Haberleri 📺 Balkan Ninnisi 4. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 4. bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

📺 Balkan Ninnisi 4. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 4. bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Balkan Ninnisi dizisi, 4. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Balkan Ninnisi 4. bölümüyle ekranlardaki yerini alacak. Merakla beklenen 4. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Balkan Ninnisi 4. bölüm full izle, TRT 1 Balkan Ninnisi izle, TRT 1 canlı yayın izle, Balkan Ninnisi yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. Balkan Ninnisi dizisinin 4. bölümü izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 15:00
📺 Balkan Ninnisi 4. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 4. bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta. Balkan Ninnisi 19 Temmuz Salı günü ekranlara gelecek. Balkan Ninnisi 4. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 4. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 4. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi 4. BÖLÜM KONUSU

Ertan evde yaşanılan aile krizinden sonra, Jovanka'ya bilekliği geri veririr. Jovanka, Ertan'ın bu sert tutumuna anlam veremez. Çaresiz kalan Ertan, ailesini tekrar bir araya toplamak ve Makedon aileyi konaktan göndermek için dayısı Süleyman ile işbirliği yapar. Ertan'ın radyo programında Süleyman'ın sesini duyan Neriman, konuşmalardan etkilenip konağa geri dönecek mi?

Telaşlı Bayram hazırlığı…

Tüm bu tatsız olaylar içinde konakta Kurban Bayramı telaşı başlar, bayram temizliği, baklava, börek hazırlıkları yapılır. Konaktaki en büyük endişe, bayram kutlamak için gelecek olan misafirlerin konakta Makedon ailesini görmeleridir. Bunun için bir anlaşma yapılır ve bayram bitene kadar Makedon aile konaktaki odadan çıkmayacağına, misafirlere görünmeyeceğine dair söz verir. Konaktan gitmek için tek yol… Konaktan gitmek için çare arayan Jovanka, Ertan'la konuşur. Tek çarenin dizi işini kabul etmek olduğunu, dizide oynarsa para kazanacağını ve ailesini alıp konaktan götüreceğini söyler. Ailesinden korktuğu için dizide oynamayı istemeyen Ertan ise, yapımcıya gidip kendisinin oynayamayacağını, Jovanka'nın ise bu işe ihtiyacı olduğunu söyler. Jovanka'nın ve Ertan'ın uyumundan memnun olan yapımcıyı ikna etmek zordur. Yapımcı, Jovanka'ya partner olarak renkli gözlü bir Balkan genci bulunduğu takdirde teklifi değerlendirebileceğini söyler. Jovanka ve Ertan, Arif'in yardımıyla oyuncu aramaya başlarlar. Bu arada yollarının Pavel ile kesişmesi tüm dengeleri alt üst eder.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 4. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Sezonu teknede açtılar! İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli'nin fotoğrafçılığını yaptı! İşte o anlar...
8 gündür adım adım aranan Şehmus'tan sevindiren haber! Arkasında böyle iz bırakmış
Trabzon'a Ganalı stoper!
İşte F.Bahçe'nin Kiev kadrosu! Eksikler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
📺 Sevmek Zamanı 5. Bölüm (FİNAL) İZLE
🪐2022 YILININ 3. MERKÜR RETROSU İÇİN GERİ SAYIM DEVAM EDİYOR!
ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! MTV ÖDEMELERİ İÇİN SON GÜNLER...
19 TEMMUZ 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
KAP'a bildirildi! Görüşmeler başladı KAP'a bildirildi! Görüşmeler başladı 14:23
Galatasaray - Pardubice maçı saat kaçta? Galatasaray - Pardubice maçı saat kaçta? 14:14
Trabzon'a Ganalı stoper! Trabzon'a Ganalı stoper! 13:38
Mostafa Mohamed bombası! Sağlık kontrolü... Mostafa Mohamed bombası! Sağlık kontrolü... 13:01
Cimbom'a Dubois müjdesi! Fransızlar duyurdu Cimbom'a Dubois müjdesi! Fransızlar duyurdu 12:51
Adam Kownacki - Ali Eren Demirezen ile karşılaşıyor Adam Kownacki - Ali Eren Demirezen ile karşılaşıyor 12:49
Daha Eski
İşte F.Bahçe'nin Kiev kadrosu! Eksikler... İşte F.Bahçe'nin Kiev kadrosu! Eksikler... 12:37
Inter Miami - Barcelona maçı saat kaçta? Inter Miami - Barcelona maçı saat kaçta? 12:31
Seferovic'in İstanbul'a geliş saati belli oldu! Seferovic'in İstanbul'a geliş saati belli oldu! 12:16
Galatasaray - Pardubice maçı saat kaçta? Galatasaray - Pardubice maçı saat kaçta? 12:10
İşte Messi'nin veliahtı olarak gösterilen yıldızın yeni takımı İşte Messi'nin veliahtı olarak gösterilen yıldızın yeni takımı 12:07
Uğurcan ve Abdülkadir için yeni yol haritası! Uğurcan ve Abdülkadir için yeni yol haritası! 12:06