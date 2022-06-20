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📺 Sevmek Zamanı 1. Bölüm İZLE - ATV Sevmek Zamanı TEK PARÇA FULL HD İZLE

ATV'nin yeni dizisi Sevmek Zamanı, 20 Haizran akşamı 1. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin ilk bölüm fragmanını izleyenler, "Sevmek Zamanı 1. full canlı izle", "Sevmek Zamanı ilk bölüm tek parça izle" ve "atv Sevmek Zamanı yeni bölüm izle" aramaları yapıyor. İşte Sevmek Zamanı 1. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 00:30 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 01:00
📺 Sevmek Zamanı 1. Bölüm İZLE - ATV Sevmek Zamanı TEK PARÇA FULL HD İZLE

Sevmek Zamanı dizisi 1. bölüm izlemek için tıklayın

Sevmek Zamanı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

atv ekranlarından izleyiciyle buluşacak olan Sevmek Zamanı dizisi, 1. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Dizinin 20 Haizran Pazartesi günü ekranlara gelen olan 1. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Sevmek Zamanı 1. bölüm bilgileri...

SEVMEK ZAMANI 1. BÖLÜM KONUSU

Azimli ve başarılı üniversite öğrencisi Firuze'nin hayatı, vapurda gizemli bir adamla tanışınca birdenbire değişir. Firuze kendini dolu dizgin bir aşk hikayesinin kahramanı olarak bulurken, ailesinin geçmişi yıllar sonra yeniden karşısına dikilir. Yaşadığı saf ve tutkulu aşk, onu üzen gerçeklerden kaçabildiği tek sığınağı olmuşken, Firuze aşık olduğu adamın büyük sırrından habersizdir. Bu sır gün ışığına çıktığında artık kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacak, Firuze'nin sınavı asıl bundan sonra başlayacaktır.

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Yönetmen: Yıldız Hülya Bilban - Ömer Aydın

Genel Hikaye: Yıldız Hülya Bilban - Ömer Aydın

Senaryo: Nalan Merter Savaş

Oyuncular: İlhan Şen (Kağan), Deniz Işın (Firuze), Toprak Can Adıgüzel (Feryat), Serenay Aktaş (Leyla), Çağdaş Onur Öztürk (Taner), Nimet İyigün (Zeynep), Onur Gözeten (Ömer), Beran Soysal (Mehmet), Muttalip Müjdeci (Muhsin), Derya Pınar Ak (Çiğdem), Ozan Yiğit (Serdar), Zeynep Oymak (Bahar)

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