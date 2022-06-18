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GÜL MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR? | Gül Masalı dizisinin oyuncuları kim? Gül Masalı ne zaman başlayacak, hangi gün yayınlanacak?

atv ekranlarının yeni dizisi 'Gül Masalı' yayınlanan tanıtımının ardından dikkatleri üzerine çekti ve diziseverlerin radarına girmeyi şimdiden başardı. Pastel imzalı ‘Gül Masalı’ dizisinin detayları ise araştırılmaya başladı. Peki, Gül Masalı dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Hangi gün yayınlanacak? İşte Gül Masalı' dizisinin oyuncu kadrosu ve yayın tarihine dair merak edilenler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 23:32 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 14:04
GÜL MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR? | Gül Masalı dizisinin oyuncuları kim? Gül Masalı ne zaman başlayacak, hangi gün yayınlanacak?

ATV EKRANLARININ YENİ DİZİSİ GÜL MASALI| Yaz sezonuna iddialı bir giriş yapmayı planlayan ve yayınlanan tanıtımıyla izleyicilerin dikkatini çeken 'Gül Masalı' dizisinin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Pastel imzalı dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk otururken, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu kaleme alıyor. İşte Gül Masalı dizine dair detaylar...

GÜL MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.

GÜL MASALI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Gül Masalı dizinin oyuncu kadrosu şöyle:

  • Gülper Özdemir
  • Erdem Kaynarca
  • Sarp Can Köroğlu
  • Bülent Düzgünoğlu
  • Gülçin Hatıhan
  • Arif Pişkin
  • Ayşenil Şamlıoğlu
  • Suat Sungur
  • Sait Genay

GÜL MASALI DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK, İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Gül Masalı dizisinin genç oyuncu kadrosu dikkat çekti ve sosyal medyada gündeme geldi. Başarılı kadrosu ve konusuyla, Gül Masalı yakında atv'de izleyicisiyle buluşacak ve dizinin yayın tarihi haberimizde yer alacak.

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