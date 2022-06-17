Haberler Dizi Haberleri 📺 Kasaba Doktoru SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Kasaba Doktoru 11. bölüm izle (Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE)

📺 Kasaba Doktoru SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Kasaba Doktoru 11. bölüm izle (Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kasaba Doktoru dizisi, 11. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Kasaba Doktoru 10. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kasaba Doktoru 11. bölüm full izle, TRT 1 Kasaba Doktoru izle, TRT 1 canlı yayın izle, Kasaba Doktoru yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kasaba Doktoru dizisinin 11. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 02:00 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 02:00
📺 Kasaba Doktoru SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Kasaba Doktoru 11. bölüm izle (Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan dorukta. Kasaba Doktoru 17 Haziran Cuma günü ekranlara geldi. Kasaba Doktoru 11. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 11. BÖLÜM İZLE

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 11. BÖLÜM İZLE

Kasaba Doktoru 11. BÖLÜM KONUSU

Hakan ve ekibi, Erol'un ameliyatı ile ilgili çalışmalara devam ederken acilde yaşanan Mers paniği tüm planları alt üst eder. Hakan ve Leyla dışarıda kalırken, Mine ve Ömer karantinaya girmek zorunda kalır. Leyla, Erol'un ameliyatında asistan olma şansını riske atarak Ömer'i tedavi etmek için acile girer. Bu sırada Yalçın ve ekibi de boş durmamaktadır. Yalçın, Erol dahil olmak üzere herkesi büyük bir sıkıntıya sokacak planını devreye sokar.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 11. BÖLÜM İZLE

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