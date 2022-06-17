📺 Kasaba Doktoru SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Kasaba Doktoru 11. bölüm izle (Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan dorukta. Kasaba Doktoru 17 Haziran Cuma günü ekranlara geldi. Kasaba Doktoru 11. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 11. BÖLÜM İZLE

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 11. BÖLÜM İZLE

Kasaba Doktoru 11. BÖLÜM KONUSU

Hakan ve ekibi, Erol'un ameliyatı ile ilgili çalışmalara devam ederken acilde yaşanan Mers paniği tüm planları alt üst eder. Hakan ve Leyla dışarıda kalırken, Mine ve Ömer karantinaya girmek zorunda kalır. Leyla, Erol'un ameliyatında asistan olma şansını riske atarak Ömer'i tedavi etmek için acile girer. Bu sırada Yalçın ve ekibi de boş durmamaktadır. Yalçın, Erol dahil olmak üzere herkesi büyük bir sıkıntıya sokacak planını devreye sokar.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 11. BÖLÜM İZLE