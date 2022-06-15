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📺KURULUŞ OSMAN 98. BÖLÜM İZLE - Kuruluş Osman SON BÖLÜM İZLE

atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 98. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kuruluş Osman dizisi, 97. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kuruluş Osman 98. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman son bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 98. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 02:00 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 02:00
📺KURULUŞ OSMAN 98. BÖLÜM İZLE - Kuruluş Osman SON BÖLÜM İZLE

atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman dizisinde heyecan dorukta. Kuruluş Osman 15 Haziran Çarşamba günü ekranlara geldi. Kuruluş Osman 98. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Kuruluş Osman son bölüm bilgileri; Kuruluş Osman 98. Bölümü...

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KURULUŞ OSMAN 98. BÖLÜM KONUSU

Aygül Hatun'un akıbeti

Osman Bey için artık hedef Yenişehir'dir. Osman Bey ve Alpleri Yenişehir'i kuşatırken Bala, Malhun, Ayşe, Aygül Hatunlar ve bacılar da boş durmayacaktır. Kılık değiştirerek kaleye sızan Hatunlar düşmanı içerden çökertebilecek midir? Düşmanla kıyasıya savaşırken okla yaralanan Aygül Hatun'un akıbeti ne olacaktır?

Hatunlar esir düşenleri kurtarabilecekler mi?

Kumral Abdal, Demirci Davud ve Akça Derviş Romanos'un elindedir. Romanos, Osman Bey'in kurduğu oyunu çözebilmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Kumral Abdal, Akça Derviş ve Demirci Davud, Romanos'un işkencelerine dayanabilecek midir? Bala, Malhun ve diğer Hatunlar onları kurtarabilecekler midir?

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Demirci Davud kendisini öne atıyor

Osman Bey kapısına dayandığı Yenişehir'de çetin bir direnişle karşılaşır. Osman Bey, Yenişehir'in fethi için bilek gücünün yanında zekasını da konuşturacaktır. Osman Bey'in dahiyane planı nedir? Sonunda Kayı Alpları, Yenişehir'in kapılarına dayanır… Neye uğradığını şaşıran Romanos ve askerleri kirli bir oyun oynamaya kalkışır… Savaşın en çetin anlarında, Demirci Davud canı pahasına, Kayı sancağının dalgalanabilmesi için kendisini öne atar. Demirci Davud kurtulabilecek midir?

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Osman Bey Romanos'un cezasını kesiyor

Osman Bey ve Alpları, Yenişehir'i ele geçirir. Romanos'la vuruşan Osman Bey, onun kellesini alarak cezasını keser. Bu yeni bir zaferdir ancak Yenişehir ahalisi Osman Bey için yeni bir sorun mu olacaktır?

Sultan'ın Yenişehir fethine tepkisi

Osman Bey'in Yenişehir'i fethetmesi Bitinya'da hakim güç olduğu anlamına gelecektir. Osman Bey'in peş peşe yaptığı fetihler Konya'da nasıl yankılanacaktır? Sultan Alaeddin, Yenişehir'in fethine nasıl tepki verecektir?

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