📺Baba 14. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Show Tv Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından izleyiciyle buluşan Baba dizisi, 14. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Baba izleyicileri, dizisinin 24 Mayıs Salı günü ekranlara gelen 14. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Baba'nın 14. bölüm bilgileri...
👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
BABA 14. BÖLÜM KONUSU
Kadir ile Elif'in sürpriz yakınlaşması dikkat çekiyor. Kadir'in Elif'e içini açtığı sahnede duygusal sözlerin ardından Elif aniden Kadir'i öpüyor. Kadir büyük bir şaşkınlık yaşarken ikilinin bu romantik anlarından sonra yaşanacaklar heyecanla bekleniyor.
👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
Yapım: Ay Yapım
Yapımcı: Kerem Çatay
Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar
Senaryo: Ekin Atalar
Yönetmen: Çağrı Bayrak
👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
OYUNCULAR
Haluk Bilginer
Tolga Sarıtaş
Ayda Aksel
Beril Pozam
Özge Yağız
Hakan Kurtaş
Deniz Hamzaoğlu
Taner Rumeli
Bihter Dinçel
Cem Uslu
Zeynep Tuğçe Bayat
Özge Özacar
Oktay Çubuk
Sedef Akalın
Damlasu İkizoğlu
👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN