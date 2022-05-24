Haberler Dizi Haberleri 📺Baba 14. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Show Tv Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Baba 14. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Show Tv Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 14. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Baba 14. bölüm full izle, Baba izle, Baba 14. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Baba'nın 24 Mayıs Salı günü yayınlanan 14. bölümünde neler yaşandı? Baba dizisinin 14. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 00:27 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 00:30
📺Baba 14. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Show Tv Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından izleyiciyle buluşan Baba dizisi, 14. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Baba izleyicileri, dizisinin 24 Mayıs Salı günü ekranlara gelen 14. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Baba'nın 14. bölüm bilgileri...

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 14. BÖLÜM İZLE

BABA 14. BÖLÜM KONUSU

Kadir ile Elif'in sürpriz yakınlaşması dikkat çekiyor. Kadir'in Elif'e içini açtığı sahnede duygusal sözlerin ardından Elif aniden Kadir'i öpüyor. Kadir büyük bir şaşkınlık yaşarken ikilinin bu romantik anlarından sonra yaşanacaklar heyecanla bekleniyor.

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 14. BÖLÜM İZLE

Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar

Senaryo: Ekin Atalar

Yönetmen: Çağrı Bayrak

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 14. BÖLÜM İZLE

OYUNCULAR

Haluk Bilginer
Tolga Sarıtaş
Ayda Aksel
Beril Pozam
Özge Yağız
Hakan Kurtaş
Deniz Hamzaoğlu
Taner Rumeli
Bihter Dinçel
Cem Uslu
Zeynep Tuğçe Bayat
Özge Özacar
Oktay Çubuk
Sedef Akalın
Damlasu İkizoğlu

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 14. BÖLÜM İZLE

DİĞER
PSG'de yaprak dökümü başlıyor! Kylian Mbappe ile tarihi bir sözleşme imzalayan Fransız devi 9 oyuncusundan kurtulmak istiyor
Demet Özdemir’den bornozlu poz! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşinden cesur paylaşım geldi! Seda Sayan bakın ne tepki verdi
TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"
Muriqi transferinde flaş gelişme! Görüşmeler başladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Masumlar Apartmanı 71. BÖLÜM İZLE
📺Üç Kız Kardeş 13. BÖLÜM İZLE
Survivor'da elenen isim belli oldu!
Mehmet Büyükekşi kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? | TFF Başkanı olacağı iddia edilen Mehmet Büyükekşi'nin hayatı
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fransa Açık'ta favoriler ikinci tura yükseldi Fransa Açık'ta favoriler ikinci tura yükseldi 00:44
Karacabey Belediyespor finale yükseldi! Karacabey Belediyespor finale yükseldi! 23:12
Fenerbahçe yarı final serisinde öne geçti Fenerbahçe yarı final serisinde öne geçti 23:08
Muriqi transferinde flaş gelişme! Görüşmeler başladı Muriqi transferinde flaş gelişme! Görüşmeler başladı 22:51
Belözoğlu'dan Arda sözleri! "Çok iddialı olacak ama..." Belözoğlu'dan Arda sözleri! "Çok iddialı olacak ama..." 22:30
Karşıyaka'yı yenen A. Efes yarı finalde! Karşıyaka'yı yenen A. Efes yarı finalde! 21:27
Daha Eski
Ankaragücü transferi resmen duyurdu! Ankaragücü transferi resmen duyurdu! 21:06
Arnavutköy Belediye 2. Lig'e yükseldi! Arnavutköy Belediye 2. Lig'e yükseldi! 21:01
Zouma suçunu kabul etti! Karar ne olacak? Zouma suçunu kabul etti! Karar ne olacak? 20:23
Bayburtspor evinde Bodrumspor'a 3-0 mağlup oldu Bayburtspor evinde Bodrumspor'a 3-0 mağlup oldu 19:49
Kocaelispor’dan çifte imza! Kocaelispor’dan çifte imza! 19:46
Kocaelispor’da Omolo ile yollar ayrıldı Kocaelispor’da Omolo ile yollar ayrıldı 19:44