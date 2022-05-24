📺Baba 14. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Show Tv Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından izleyiciyle buluşan Baba dizisi, 14. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Baba izleyicileri, dizisinin 24 Mayıs Salı günü ekranlara gelen 14. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Baba'nın 14. bölüm bilgileri...

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BABA 14. BÖLÜM KONUSU

Kadir ile Elif'in sürpriz yakınlaşması dikkat çekiyor. Kadir'in Elif'e içini açtığı sahnede duygusal sözlerin ardından Elif aniden Kadir'i öpüyor. Kadir büyük bir şaşkınlık yaşarken ikilinin bu romantik anlarından sonra yaşanacaklar heyecanla bekleniyor.

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Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar

Senaryo: Ekin Atalar

Yönetmen: Çağrı Bayrak

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OYUNCULAR

Haluk Bilginer

Tolga Sarıtaş

Ayda Aksel

Beril Pozam

Özge Yağız

Hakan Kurtaş

Deniz Hamzaoğlu

Taner Rumeli

Bihter Dinçel

Cem Uslu

Zeynep Tuğçe Bayat

Özge Özacar

Oktay Çubuk

Sedef Akalın

Damlasu İkizoğlu

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