📺Kasaba Doktoru 7. BÖLÜM İZLE | Kasaba Doktoru son bölüm izle - TRT CANLI İZLE Kasaba Doktoru izle (Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan dorukta. Kasaba Doktoru 20 Mayıs Cuma günü ekranlara geldi. İzleyiciler, Kasaba Doktoru 7. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri...

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KASABA DOKTORU 7. BÖLÜM KONUSU

Büyük stres altında devam eden ameliyatta tecavüzcü olduğu anlaşılan hasta felç kalınca akıllarda Hakan'ın yanlış bir operasyon yaptığına dair soru işaretleri oluşur. Berk, Yalçın'a ameliyat ile ilgili bir detayı anlatınca Yalçın'ın eline büyük bir koz geçer. Yalçın, Leyla'yı ve Hakan'ı soruşturmak için Uluçınar'a müfettiş gönderir. Ömer, Leyla'yı kurtarmak için bir hamle yapar; ama bu Hakan'ın tüm planlarını alt üst eder. Hakan meslekten el çektirilir. Leyla psikolojik teste dayanamaz ve istifasını vermek zorunda kalır

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👉KASABA DOKTORU 7. BÖLÜM İZLE

👉KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KASABA DOKTORU 7. BÖLÜM İZLE

👉KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KASABA DOKTORU 7. BÖLÜM İZLE

👉KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KASABA DOKTORU 7. BÖLÜM İZLE