Haberler Dizi Haberleri 📺Teşkilat 46. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Teşkilat 46. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 46. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Teşkilat 40. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 41. bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 46. ve en son yayınlanan bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 01:00 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 01:30
📺Teşkilat 46. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan dorukta. Teşkilat 15 Mayıs Pazar günü ekranlara geldi. Teşkilat 46. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Teşkilat son bölüm bilgileri...

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TEŞKİLAT 46. BÖLÜM KONUSU

'Ölmeden evvel ölenler' ilk kaybını vermiştir. Ekibin içindeki sızı çok derin bir intikam duygusuyla perçinlenir. Hakkı Dayı'nın ölümüne sebep olan kişilerin peşine düşerler. İlk hedef bombayı koyan katildir.

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👉TEŞKİLAT 46. BÖLÜM İZLE

Diğer yanda 'Şirket'in gözden çıkardığı Yıldırım, 'Şirket' üyelerinin karşısına dikilir ancak ölüm fermanı çoktan imzalanmıştır… Ekip, sessizce Hakkı Dayı'ya veda ederken, saldırının sorumlusuna yaklaştıklarında Yıldırım'a ulaşan ipin ucunu da yakalarlar. İntikam operasyonu devam ederken, Halit hiç beklemediği bir telefon alır. Bu telefon sonrası ekip zor bir karar vermek zorunda kalacaktır.

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👉TEŞKİLAT 46. BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Yağız Alp Akaydın

Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar

Yapım: TIMS&B Productions

Senaryo: Teşkilat Yazı Grubu

Müzik: Atakan Ilgazdağ

Uygulayıcı Yapımcı: Fatmanur Sevinç

Görüntü Yönetmeni: Aras Demiray

Genel Sanat Yönetmeni: Nilüfer Çamur

Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl

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