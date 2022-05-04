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Kara Tahta bu akşam var mı, neden yok? Kara Tahta yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Çekimleri Edirne'de devam eden Kara Tahta'da izleyiciler merakla yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri bekliyor. Başrollerinde Furkan Andıç, Miray Daner gibi isimlerin rol aldığı dizide yayınlanan son bölümde Irmak ve Atlas, bir kez daha yollarını ayırmak zorunda kalmıştı. Çarşamba günleri TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan dizi kanalın yayın akışında yer almayınca kafada soru işaretlerine neden oldu. Kara Tahta bu akşam var mı, neden yok? Kara Tahta yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte cevaplar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 15:37
Kara Tahta bu akşam var mı, neden yok? Kara Tahta yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kara Tahta yeni bölüm TRT 1'in günce yayın akışında yer almadı. 5.bölümünün bugün yayınlanması beklenen dizide izleyiciler de internet arama motorlarında Kara Tahta bu akşam var mı, neden yok? Kara Tahta yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularını araştırmaya başladı. İşte TRT 1'in 4 Mayıs 2022 Çarşamba yayın akışı...

KARA TAHTA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kara Tahta'nın yeni bölüm 11 Mayıs 2022 tarihinde TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

KARA TAHTA BU AKŞAM VAR MI? (4 MAYIS 2022)

Çarşamba akşamları ekranlara gelen Kara Tahta'nın yeni bölüm 4 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanmayacak. Dizinin yayınlanmama nedeninin ise Ramazan Bayramı tatili için ara vermesinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

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